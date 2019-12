In internationalen Handelskonflikten wie zuletzt zwischen Boeing und Airbus vermittelt die WTO. Staaten können Streitschlichter anrufen. Doch ab Mitternacht können die wegen einer US-Blockade nicht mehr arbeiten.

Bei internationalen Handelsstreitigkeiten über Zölle und Subventionen gibt es seit der Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) ein anerkanntes Verfahren zur Streitschlichtung. Diesem Verfahren droht ab Mitternacht eine Blockade. Dann endet das Mandat von zwei der drei noch verbliebenen Berufungsrichtern. Weil die USA seit Jahren eine Nachbesetzung blockieren, wird das Streitschlichter-Gremium nun handlungsunfähig. Um Urteile fällen zu können, benötigt das WTO-Gericht mindestens drei Richter.

US-Präsident Trump setzt auf bilaterale Abkommen. Der WTO wirft er vor, sein Land zu benachteiligen.

USA fühlen sich "über den Tisch gezogen"

Bis zuletzt zeigten sich die USA unnachgiebig und sperrten sich auch gegen Versuche in letzter Minute noch zu einer Einigung zu kommen. Die Bedenken seines Landes seien von anderen Mitgliedsländern nicht angesprochen worden, sagte der US-Botschafter bei der WTO, Dennis Shea in einer von der US-Vertretung veröffentlichten Rede. Nach US-Ansicht halten sich manche Berufungsrichter für eine Art "Welthandelsgericht". Das geht der Regierung in Washington zu weit. US-Präsident Donald Trump beschuldigte die WTO, sein Land "über den Tisch ziehen" zu wollen. Er spricht von Benachteiligungen, einen Reformvorschlag legte er jedoch nicht vor.

Das Streitschlichtungsverfahren gilt als größte Errungenschaft der WTO. Alle 164 Mitglieder beugen sich den Entscheidungen. Etwa bei zwei Drittel aller Fälle rufen WTO-Mitglieder das Gremium an. Es löst Handelskonflikte über ein Schiedsgericht. In einem der langwierigsten Fälle durch alle Instanzen unterlag etwa die EU im Streit um rechtswidrige Airbus-Subventionen und muss deshalb seit Oktober milliardenschwere US-Strafzölle hinnehmen.

Was macht die WTO? Die Welthandelsorganisation (WTO) ist gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank eine der wichtigsten Institutionen im Umgang mit internationalen Wirtschaftsproblemen.



Die WTO wurde 1995 als Nachfolgeorganisation des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) gegründet. Sie soll die internationalen Handelsbeziehungen innerhalb verbindlicher Regelungen organisieren und überwachen sowie bei Handelskonflikten für eine Streitschlichtung sorgen. Um einen freien Welthandel zu gewährleisten, setzt die WTO unter anderem auf die Liberalisierung durch den Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen.



Ziel der WTO ist es, in den Mitgliedstaaten den Lebensstandard und die Realeinkommen zu erhöhen, Vollbeschäftigung zu erreichen und zu sichern und zu diesem Zweck den Handel auszuweiten und den Protektionismus zu bekämpfen.

Die WTO-Streitschlichter brauchen drei Richter, um Urteile fällen zu können. Ab Mitternacht ist jedoch nur noch einer im Amt.

"Größte Krise seit ihrer Gründung 1995"

Durch die Blockade des Streitschlichterverfahrens droht der WTO nach Meinung der Stiftung Wissenschaft und Politik "die größte Krise seit ihrer Gründung 1995". Das Problem könnte "letztlich zur Auflösung der bestehende Welthandelsordnung führen".

US-Präsident Trump will Handelsdispute im Alleingang lösen, unter anderem mit massiven Zöllen gegen China, die EU und andere Länder. Dagegen haben die Betroffenen bei der WTO Verfahren angestrengt. Ohne ein funktionierendes Berufungsgremium können diese Verfahren aber nicht abgeschlossen werden.

Eine Alternative für die anderen WTO-Mitglieder wäre, das Verfahren ohne die USA fortzusetzen. Für diesen Fall hat Trump jedoch angedeutet, die finanziellen Beiträge der USA zu reduzieren oder die WTO ganz zu verlassen.

Für die deutsche Wirtschaft ist die Entwicklung schädlich: Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau warnte vor einem "Herzstillstand" der WTO. Ähnlich äußerte sich auch der Verband der Chemischen Industrie: "Ohne effektive Streitschlichtung ist die WTO ein zahnloser Tiger. (...) Wildwestzustände im internationalen Handel, bei denen das Recht des Stärkeren gilt, müssen verhindert werden."