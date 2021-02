Altmaier und Wirtschaft wollen Öffnungsstrategie erarbeiten

Altmaier und Wirtschaftsvertreter Öffnungsstrategie gemeinsam erarbeiten

Von einem Trost-Gipfel war im Vorfeld der Beratungen von Wirtschaftsminister Altmaier und Verbandsvertretern die Rede. Nach dem Treffen geben sich die Beteiligten zufrieden - gemeinsam soll eine Öffnungsstrategie erarbeitet werden.

Weil die Kritik an den schleppenden Konjunkturhilfen immer lauter wurde, hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Vormittag mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden beraten. Eines der Ergebnisse des Gipfels: Zu den nächsten Beratungen von Bund und Ländern Anfang März sollen Empfehlungen für eine Öffnungsstrategie erarbeitet werden. Das kündigte der CDU-Politiker nach dem Wirtschaftsgipfel an.

Es gehe um eine gemeinsame Position mit Empfehlungen vom Standpunkt der Wirtschaft, was eine Öffnungsstrategie angehe. Es sei von Verbänden "nachvollziehbar" beklagt worden, dass Ungewissheit mit das Schwierigste sei in der derzeitigen Lage.

Zudem kündigte Altmaier an, dass künftig auch große Konzerne Überbrückungshilfen bekommen können. Die bisherige Obergrenze werde fallengelassen, sagt er auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel. Außerdem solle es einen Härtefallfonds für Firmen geben, die bisher durch das Raster fallen. Die Details würden nun mit dem Finanzministerium geklärt.

Hilfen für Soloselbstständige

Von der Coronakrise hart getroffene Soloselbstständige können jetzt einen einmaligen Zuschuss von bis zu 7500 Euro erhalten. Das Antragsportal dafür sei heute freigeschaltet worden, sagte Altmaier. Diese "Neustarthilfe" könne "jetzt sehr schnell und zügig beantragt werden". Berechtigt sind Soloselbstständige, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum 01. Januar bis 30. Juni 2021 coronabedingt eingeschränkt ist.

Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vieler Einzelhandelsgeschäfte war zuletzt von Bund und Ländern noch einmal bis zum 7. März verlängert worden. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 3. März beraten, wie es weitergeht. Altmaier sprach von einer "begründeten Hoffnung", dass es für viele Bereiche bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen eine Öffnungsperspektive geben könne.

Die beteiligten Verbände wie der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft lobten die Debatte des Gipfels als konstruktiv, vertrauensvoll und hilfreich. Der Vorsitzende, Michael Frenzel, betonte jedoch, dass es noch viel Arbeit gebe - beispielsweise müssten dringend Teststrategien erarbeitet werden.

BDI legt Forderungskatalog vor

Die deutsche Industrie hatte im Vorfeld des Gipfels ein 20-Punkte-Papier vorgelegt, um die Weichen für eine dauerhafte Eindämmung der Pandemie zu stellen. Das Papier enthält Anregungen zu den Themen Wirtschaftsstandort, Planbarkeit sowie Test- und Impfstoffstrategie.

Der BDI fordert in seinem Papier unter anderem eine leistungsfähige digitale Infrastruktur, um etwa Homeoffice möglich zu machen - und die Verbesserung der steuerlichen Verlustverrechnung. "Einfache steuerliche Maßnahmen wie die Erhöhung der Verlustrückträge schaffen rasch Liquidität für Unternehmen und vergrößern die Investitionsbereitschaft für den Wiederaufschwung", sagte Lang. Mit dem Verlustrücktrag können Unternehmen coronabedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen.