Die Nachrichten aus der Wirecard-Zentrale überstürzen sich: Konzernchef Markus Braun tritt mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef zurück. Braun hatte das Unternehmen seit 2002 geführt. Der neue Chef James Freis ist erst seit gestern im Vorstand.

Markus Braun sei heute im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Wirecard AG mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Vorstands zurückgetreten, teilte das Unternehmen mit. Der Aufsichtsrat der Wirecard AG habe mit sofortiger Wirkung den gestern zum Mitglied des Vorstands bestellten Dr. James H. Freis zum Interims-CEO mit Einzelvertretungsberechtigung berufen. Braun ist mit einem Anteil von sieben Prozent größter Einzelaktionär, sodass er weiterhin einen gewissen Einfluss auf das Unternehmen behält.

Damit gehen die personellen Veränderungen in der Geschäftsleitung weiter: Bereits gestern war das Vorstandsmitglied Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Der Manager war jahrelang als Chief Operating Officer für das Tagesgeschäft zuständig gewesen. Im Mai wurden seine Aufgaben im Zuge eines Vorstandsumbaus schon beschnitten. Marsalek galt als Vertrauter Brauns.

Angeblich konstruktive Gespräche mit Banken

Gleichzeitig versichert das Management, in "konstruktiven Gesprächen" mit den kreditgebenden Banken zu sein. Dem Unternehmen droht der Verlust von Milliardenkrediten, wenn am heutigen Freitag kein von Wirtschaftsprüfern testierter Jahres- und Konzernabschluss vorgelegt wird. Dass es zu dieser Vorlage kommt, gilt als unwahrscheinlich.

An der Börse hat sich die Talfahrt von Wirecard am Freitag fortgesetzt. Die Aktie sackt um rund 40 Prozent ab. Zeitweise war sie unter die Marke von 20 Euro gefallen. Nach der Meldung über den Rücktritt reduzierten die Papiere zunächst die Verluste, dauerhaft war die Erholung jedoch nicht. Gestern hatte das Kursminus bereits knapp 62 Prozent betragen. Analysten, Experten und Anleger hatten sich am Donnerstag entsetzt gezeigt über die erneute Verschiebung der Bilanzvorlage. Einige Institute hatten die Bewertung der Aktie ausgesetzt.

Was ist mit den Treuhandkonten?

Im Mittelpunkt des Bilanzskandals rund um Wirecard stehen zwei asiatische Banken und ein Treuhänder, der seit Ende vergangenen Jahres für Wirecard die Konten verwaltet. Auf den Konten waren angeblich 1,9 Milliarden Euro verbucht. Die Bilanzprüfer von EY hatten Zweifel an der Existenz von 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhandkonten in Asien verbucht worden sein sollen.

Makati City

Am Vormittag hatte es Berichte darüber gegeben, wonach es die dubiosen Treuhandkonten auf zwei asiatischen Banken nicht zu geben scheine. Die philippinische Bank BDO Unibank, bei der angeblich eines von zwei fraglichen Treuhandkonten für Wirecard geführt wurde, erklärte unterdessen am Freitag, dass das deutsche Unternehmen kein Kunde sei: "Das Dokument, in dem die Existenz eines Wirecard-Kontos bei BDO behauptet wird, ist ein manipuliertes Dokument, das gefälschte Unterschriften von Bankangestellten trägt", hieß es in der Stellungnahme des in Makati ansässigen südostasiatischen Geldhauses. "Der Fall ist an die Zentralbank der Philippinen berichtet worden." Zuvor hatte die US-Nachrichtenagentur Bloomberg über die Stellungnahme berichtet.

Wirecard hatte sich als mögliches Opfer eines "gigantischen" Milliardenbetrug gesehen und will Strafanzeige erstatten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hatte.

"Irritationen über die Geschäftsführung"

Braun tritt zurück aber die Fragen bleiben offen: Sollte Wirecard an diesem Freitag keinen testierten Abschluss präsentieren, droht die Kündigung von Krediten in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro. Kurzfristig könne auch der "Worst case" einer Zahlungsunfähigkeit nicht ausgeschlossen werden, wenn die Banken ihre Außenstände einforderten, meint Analyst Stephane Houri von Oddo BHF.

Experten zweifeln allerdings, dass die Kreditgeber so einfach den Stecker ziehen würden, da dies auch Belastungen für andere Banken zur Folge haben könnte.

Wirecard-CEO Markus Braun; "Irritationen über die Geschäftsführung"

"Die Anleger fliehen förmlich aus der Aktie. Es droht aber auch der Rückzug von Kunden und die Kündigung von Krediten, was zu finanziellen Engpässe führen könnte", kommentiert Robert Halver, Marktstratege bei der Baader Bank. Auch die weitere Mitgliedschaft im deutschen Aktienleitindex sei fraglich. "Warum das Unternehmen einen Termin zur Bilanzvorlage trotz ungeklärter Vorgänge überhaupt anberaumt beziehungsweise nicht abgesagt hat, führt auch zu Irritationen über die Geschäftsführung", stellt Halver fest.

Klagewelle droht

"Auch wenn der Vorstand des deutschen Zahlungsabwicklers wie ein Blitzableiter weiterhin die Schuld von sich weist, droht jetzt eine Klagewelle gegen den Konzern", meint Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die Investoren fragen sich, warum man erst jetzt handelt, nachdem die Ungereimtheiten schon monatelang nicht ausgeräumt werden konnten. Das Verhalten hat für viele Anleger einen faden Beigeschmack und sie sind nicht länger willens, dieses hinzunehmen und mitzutragen."

Ingo Speich, Fondsmanager bei der Deka

"Wir sind fassungslos. Auch hier hat sich wieder gezeigt, dass den Ankündigungen von Wirecard keine Taten folgen. Ein personeller Neuanfang ist dringender denn je. Wir hoffen, dass der erneute Vertrauensentzug am Kapitalmarkt nicht doch noch Auswirkungen auf das operative Geschäft hat."

