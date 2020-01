Nur 325 neue Windräder mit einer Leistung von gut 1078 Megawatt wurden im vergangenen Jahr auf hiesigem Boden aufgestellt. Das sind laut Brachenverband so wenig Neue wie noch nie. Grund ist auch der Widerstand vor Ort.

Der Ausbau der Windenergie an Land ist im vergangenen Jahr eingebrochen und hat einen historischen Tiefstand erreicht. Insgesamt seien 325 Windräder mit einer Leistung von gut 1078 Megawatt gebaut worden, teilte der Bundesverband Windenergie (BWE) mit. Damit ist erstmals weniger Windenergie an Land als auf hoher See installiert worden.

Hauptgründe dafür sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. Vor Ort haben sich viele Bürgerinitiativen gegen den Bau von Windrädern gebildet.

Eigentlich fünffache Menge gebraucht

Die Bundesregierung sucht deshalb nach Wegen, sowohl die Akzeptanz als auch das Ausbauvolumen wieder zu erhöhen. Laut BWE müsste eigentlich jährlich die fünffache Menge an Windrädern gebaut werden, um das Regierungsziel eines Anteils erneuerbarer Energien von 65 Prozent am Stromverbrauch bis 2030 zu erreichen. Gehe der Ausbau wie 2019 weiter, seien ein Viertel der Arbeitsplätze in der Branche nicht mehr zu retten.