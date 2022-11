Rinderzucht in Uruguay Ist CO2-neutrales Fleisch möglich? Stand: 14.11.2022 10:45 Uhr

In Uruguay gibt es dreimal so viele Rinder wie Menschen. Die Zucht ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Nun will sich das Land als klimafreundlicher Fleischlieferant positionieren. Kritiker sind skeptisch.

Von Anne Herrberg und Diego Gonzalez, ARD-Studio Rio de Janeiro

Der Besuch beeindruckt die Rinder überhaupt nicht. Ohne mit der Wimper zu zucken grasen sie weiter, als sich Landwirt Sebastian Olaso den Weg durch die Herde bahnt. Schwarze Angus-Kälber, bestes Weidevieh, rundherum saftig grünen Wiesen und ein endloser blauer Himmel: willkommen auf der Vorzeige-Farm Rincón del Sauce im südlichen Uruguay.

"Wenn wir ein Kilo Fleisch von der Geburt des Kalbes über Aufzucht und Mast bis zur Auslieferung produzieren, dann binden wir mindestens so viele Treibhausgase, wie wir ausstoßen", sagt Olaso. "Alles findet hier in einem geschlossenen Kreislauf statt. Wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht, um das zu dokumentieren und zertifizieren zu lassen."

Rinderzüchter in der Kritik

Olaso bezeichnet sich stolz als der erste Landwirt, dessen Rindfleisch das Siegel "CO2-neutral" trägt. Dahinter stecke gar kein Geheimnis, sondern artgerechte Haltung, Weidewechsel und große Flächen. Dazu forste er pro Jahr rund 15 Hektar auf, so Olaso. Jedes einzelne Element im Produktionsprozess - Bodenbeschaffenheit, Wälder, Tierhaltung - sei registriert und danach gemessen worden, wie viel Emissionen es freisetze und binde. Zertifiziert hat das Ganze LSQA, ein uruguayisch-österreichisches Joint Venture.

Im Dezember 2021 ging die erste Lieferung seines Premium-Rindfleisches in die Schweiz, in diesem Jahr will Olaso 60 Tonnen exportieren. "Wir Rinderzüchter sind ja immer die Bösen der Geschichte wegen der Treibhaus-Emissionen. Wir produzieren hier aber Fleisch, das absolut umweltfreundlich ist'", so der Landwirt.

Mangelt es an Transparenz?

Wijnand Stoefs von der Klimaschutz-Organisation Carbon Watch Market ist jedoch mehr als skeptisch: Rinderzucht bleibe ein "Klimakiller", sagt er. Im Agrarland Uruguay entstünden heute 70 Prozent der Treibhausgase bei der Land- und Forstwirtschaft - in erster Linie Methan, das zum großen Teil aus der Viehzucht stamme.

"Ich glaube nicht, dass es ein Konzept für kohlenstoffneutrales Fleisch gibt", so Stoefs. "Jede Fleischproduktion verursacht Emissionen - manche mehr, manche weniger." Zwar sei es etwas anderes, ob für Rinderzucht Amazonasregenwald gefällt werde oder - wie im Fall von Olasos Zucht - Rinder auf natürlichem Weideland stünden. "Aber in unseren Augen wird mit solchen Labels trotzdem Greenwashing betrieben."

Stoef kritisiert vor allem die fehlende Transparenz: So sei es keineswegs klar, anhand welcher Parameter verschiedene Treibhausgase wie Methan und CO2 gegeneinander aufgerechnet würden. Zudem beziehe sich das Label nur auf die Produktion - nicht mit eingerechnet sei die Schlachtung oder der spätere Transport per Flugzeug zum Kunden nach Europa. Damit werde ein falsches Bild geschaffen.

Viel Stolz auf heimische Zucht

Das behaupte die Zertifizierung auch gar nicht, sagt dagegen Fabio Montossi. Der Agrarökonom arbeitet an Uruguays nationalem Institut für Agrarforschung INAI. Er ist stolz auf die Rinderzucht in seinem Land: 60 Prozent der Flächen seien natürliches Weideland, die Rückverfolgbarkeit der Tiere sei gewährleistet und Hormone sowie Antibiotika seien verboten. Nun arbeitet das INAI mit an einem größeren Projekt, das die Emissionen aus Uruguays Viehwirtschaft noch weiter reduzieren will.

"Wir sind klein, aber wettbewerbsfähig: nicht nur wegen der Menge unserer Exporte sondern auch, weil wir auf Qualität setzen", meint Montossi. "Und dazu gehört eben auch Ethik, Tierwohl und Umweltverträglichkeit." Die Labels seien besser geworden. "Wir wissen, wie wichtig Vertrauen auf diesem Markt ist. Den Sektor klimafreundlicher zu gestalten, ist für Uruguay auch eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit."

Zwölf Millionen Rinder kommen auf knapp vier Millionen Menschen, die auf einer Fläche leben, die nur halb so groß ist wie Deutschland. Nahrungsmittel sind der wichtigste Exportzweig. Deutschland als zweitwichtigster Handelspartner in der EU spielt eine Schlüsselrolle. Nun versucht sich das Land als klimafreundlicher Fleischproduzent zu positionieren - für das Agrarland hängt viel davon ab.