Höchster Stand seit 24 Jahren Türkische Inflation bei fast 85 Prozent Stand: 03.10.2022 11:11 Uhr

Die Teuerungsrate in der Türkei ist so hoch wie seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Im September kletterte die Inflation auf 83,45 Prozent. Und das ist lediglich die offizielle Zahl.

Die Inflation in der Türkei ist auf den höchsten Stand seit 24 Jahren geklettert. Die Teuerungsrate lag im September bei 83,45 Prozent, wie das nationale Statistikamt in Ankara mitteilte. Im August hatten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 80,21 Prozent höher gelegen. Allein die Lebensmittel in der Türkei verteuerten sich im zurückliegenden Monat um gut 93 Prozent; den stärksten Anstieg verzeichnete aber der Transportsektor mit einem offiziellen Plus von 117,66 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Teuerungsrate deutlich höher ist. So schätzt das die unabhängige Inflation Research Group, dass die Inflation in Wahrheit bei 186,27 Prozent liegt.

Erdogan mit eigener Wirtschaftstheorie

Im Gegensatz zur gängigen Wirtschaftstheorie schlägt die türkische Notenbank seit geraumer Zeit und auf Druck von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan einen gegensätzlichen Weg ein, um die Inflation in den Griff zu bekommen: Anstatt wie die Leitzinsen zu erhöhen, um Geld aus dem Markt zu holen, senkt sie die Sätze immer wieder - zuletzt um einen Prozentpunkt auf zwölf Prozent. Erdogan plädierte vor einigen Tagen für eine noch weiter gehende Absenkung.

Allerdings büßte die Landeswährung Lira seit Beginn der Leitzins-Senkungspolitik schon mehr als die Hälfte ihres Wertes im Vergleich zum Dollar ein.

Erdogan meint jedoch, nur niedrige Zinsen kurbelten die Wirtschaft und den Export so stark an, dass die Inflation dadurch in den Griff zu bekommen sei - und geht nach jüngster Aussage davon aus, dass die Inflation im kommenden Jahr sinken werde. Dabei lässt ihn auch die Tatsache, dass die schwache Lira ihrerseits für einen Preisauftrieb sorgt, weil der schlechte Wechselkurs importierte Güter verteuert, nicht von seinem Kurs abrücken.

Da er in der Vergangenheit bereits mehrere Notenbanker, die seinem Kurs öffentlich widersprachen oder gar zuwider handelten, entließ, sorgt inzwischen dafür, dass sich der Widerspruch in Reihen der Zentralbank in Grenzen hält.

Weitere Faktoren verkomplizieren die Lage

Erschwert wird die Lage in der Türkei von Faktoren, die sich auf Volkswirtschaften weltweit auswirken: Probleme in den internationalen Lieferketten aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Corona-Lockdowns in China, die die Vorprodukte verteuern. Gleichzeitig steigen international die Energiekosten.