US-Finanzexpertin Erdogan ernennt Erkan zur neuen Zentralbankchefin Stand: 09.06.2023 08:49 Uhr

Die Türkei hat eine neue Leiterin der Zentralbank. Erdogan setzt auf die erfahrene US-Finanzexpertin Hafize Gaye Erkan. Inmitten einer Wirtschaftskrise muss sie nun den Kurs der Finanzpolitik ändern.

Die türkische Zentralbank hat eine neue Chefin: Erdogan ernannte die US-Finanzmanagerin Hafize Gaye Erkan. Die offizielle Nominierung der ehemaligen Co-CEO der First Republic Bank und Managing Director bei Goldman Sachs ist am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht worden.

Erfahrene Finanzexpertin

Erkan übernimmt das Amt knapp eine Woche, nachdem Erdogan mit einem neuen Kabinett eine Abkehr von der unkonventionellen Finanzpolitik signalisiert hatte.

Sie steht nur vor Aufgabe, nach Jahren der Zinssenkungen und einer anhaltenden Wirtschaftskrise den Kurs zu ändern und die Finanzpolitik zu restrukturieren.

Als fünfte Zentralbankchefin in vier Jahren löst sie Sahap Kavcioglu ab. Dieser führte Erdogans Zinssenkungspolitik an und wurde jetzt zur Leiterin der staatlichen Bankenaufsicht BDDK ernannt.

Abkehr von unkonventioneller Finanzpolitik?

Die bisherige Finanzpolitik der Türkei wich von den allgemeinen Standards ab, da sie trotz extrem hoher Inflation die Zinsen senkte, anstatt sie im Kampf gegen die Teuerung anzuheben.

Dieser Kurs wurde maßgeblich von Präsident Erdogan vorangetrieben, der sich selbst als "Zinsfeind" bezeichnet und mit billigem Geld die Wirtschaft anschieben will. Als Folge wertete die Landeswährung Lira drastisch ab, was wiederum das Inflationsproblem verschärft.

Die Türkei muss viele Waren und Rohstoffe importieren, die durch die schwache Lira teurer werden. Experten haben gewarnt, die Wirtschaft steuere bei einer Fortsetzung der derzeitigen Politik auf Turbulenzen zu, da ihre Devisenreserven erschöpft sind.

Neues Wirtschaftsteam soll Vertrauen zurückgewinnen

Der türkische Präsident will dabei insgesamt mit einem neuen Wirtschaftsteam das Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewinnen. So berief er zuletzt den international angesehenen Experten Mehmet Simsek als Finanzminister ins neue Kabinett. Cevdet Yilmaz wurde als Vizepräsident berufen - er gilt ebenfalls als Vertreter einer traditionellen Wirtschaftspolitik.

Der seit 20 Jahren regierende Erdogan war vor kurzem für eine weitere Amtszeit vereidigt worden. Der 69-Jährige, der in Umfragen teils zurückgelegen hatte, hatte bei der Stichwahl 52,2 Prozent der Stimmen geholt.