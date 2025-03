Handelskrieg mit Nachbarland Trump will Zölle für Kanada auf 50 Prozent verdoppeln Stand: 11.03.2025 17:32 Uhr

US-Präsident Trump legt im Zollstreit mit Kanada nach: Er will die geplanten Zölle auf Aluminium und Stahl aus dem Nachbarland jetzt von 25 auf 50 Prozent verdoppeln. Er drohte Kanada zudem mit dem "Ende seiner Autoindustrie".

US-Präsident Donald Trump hat in dem von ihm entfachten Handelskonflikt mit Kanada weiter eskaliert. Er werde am 2. April Einfuhrzölle auf Autos verhängen, welche "die Automobilproduktion in Kanada dauerhaft zum Erliegen bringen" würden, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Konkret kündigte er an, von Mittwoch an nicht nur die bereits zuvor geplanten 25 Prozent Zölle auf Einfuhren von Aluminium und Stahl aus Kanada zu erheben, sondern jetzt 50 Prozent.

Das "einzig Vernünftige", das Kanada tun könne, sei, "51. Bundesstaat der USA" zu werden, fuhr Trump fort. Er hatte Kanada kurz vor seinem Amtsantritt mit "wirtschaftlicher Gewalt" gedroht, um seine Pläne von einer Übernahme des nördlichen Nachbarn in US-Territorium umzusetzen. Der US-Aktienmarkt fiel nach seinem Social-Media-Post prompt.

Ontario droht damit, Strom abzudrehen

Angesichts der aggressiven Handelspolitik Trumps hatte die kanadische Provinz Ontario am Montag Stromlieferungen in die drei US-Bundesstaaten Michigan, Minnesota und New York um 25 Prozent verteuert und das als "Protest gegen US-Zölle" bezeichnet. Ontarios Regierungschef Doug Ford erklärte, er scheue auch vor weiteren Erhöhungen nicht zurück. "Wenn die USA eskalieren, werde ich nicht zögern, den Strom ganz abzuschalten".

Insgesamt hatten die Drohungen Trumps gegen die Souveränität Kanadas für Empörung bei den Kanadiern gesorgt und die Bildung einer einheitlichen Front gegen derlei US-Pläne ausgelöst.

Verunsicherung an den Märkten

Von den Zöllen, die ab Mittwoch gelten sollen, ist auch die Europäische Union betroffen. Außerdem sollen sie Staaten wie Brasilien, Mexiko und die Vereinigten Arabischen Emirate treffen. Wegen Trumps Handelspolitik herrscht an den weltweiten Märkten Verunsicherung, vielerorts sanken die Kurse.