20.10.2022

In der deutschen Wirtschaft gibt es Sorgen, weil Deutschland bei so vielen Rohstoffen auf Importe angewiesen ist - teils noch mehr als bei Gas und Öl. Wo könnte das zum Problem werden? Ein Überblick.

Vertreter aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutieren heute auf dem Rohstoffkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin über die Rohstoffversorgung Deutschlands. Aus Sicht des BDI ist die sichere Versorgung mit Rohstoffen Voraussetzung dafür, dass die grüne und digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gelingt. Sie müsse daher als strategisch für die nationale Sicherheit gelten - doch wo steht Deutschland eigentlich bei der Rohstoffversorgung?

Wie ist die Lage?

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei die Importabhängigkeit Deutschlands bei energetischen Rohstoffen "schmerzhaft deutlich" geworden, hieß es vorab vom BDI. Durch die reduzierten Lieferungen aus Russland könnte im Winter eine Gasmangellage drohen. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien sowie neuen Partnerschaften etwa beim verflüssigten Erdgas (LNG) muss daher auch der Gasverbrauch sinken. Mindestens 30 Prozent müssten im Vergleich zur Vorkrisenzeit eingespart werden, um Versorgungsengpässe und weiter steigende Preise zu verhindern, heißt es in einer heute veröffentlichten Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

BDI-Präsident Siegfried Russwurm sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Abhängigkeit bei kritischen mineralischen Rohstoffen - insbesondere aus China - allerdings wesentlich größer sei als jene von Erdöl und Erdgas.

"Der Wettlauf nach strategisch wichtigen Rohstoffen ist in vollem Gang. Dabei drohen Deutschland und Europa im Wettbewerb mit anderen Ländern wichtige Rohstoffquellen zu verlieren. Die Folge: Abhängigkeiten vergrößern sich", so Russwurm. Ohne Rohstoffe werde es keine Energiewende, keine E-Mobilität oder Digitalisierung geben.

Wie steht Deutschland da?

Generell ist Deutschland ein rohstoffreiches Land. Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) werden vor allem Bauhrostoffe wie Sand und Kies, gebrochene Natursteine oder Kalksteine sowie verschiedene Industriemetalle wie Steinsalz, Quarzsand oder Flussspat aus heimischen Lagerstätten gewonnen. 2019 war Deutschland bei Braunkohle der zweitgrößte, bei Rohkaolin der drittgrößte, bei Steinsalz der viertgrößte und bei Kalisalz der fünftgrößte Produzent der Welt.

Bei zahlreichen Rohstoffen ist das Land dagegen stark abhängig von Importen aus dem Ausland. Dazu zählen neben Energie-Rohstoffen insbesondere Metalle und Industriemineralien wie Quarz oder Graphit, die ganz am Anfang von industriellen Wertschöpfungsketten stehen und in vielen Unternehmen gebraucht werden. "Hier haben wir Bereiche, wo wir zum Teil zu 100 Prozent von Importen abhängig sind. Um ein Beispiel zu geben: Wir haben eine nahezu hundertprozentige Importabhängigkeit von China bei Seltenen Erden", sagte Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim BDI, kürzlich im Deutschlandfunk.

Besonders die für Zukunftstechnologien wichtigen Rohstoffe stehen dabei im Fokus. Der Wettbewerb um viele der für die Energie- und Verkehrswende, Digitalisierung oder Dekarbonisierung notwendigen kritischen Rohstoffe ist bereits in vollem Gange. Das treibt die Nachfrage nach Elementen wie Bauxit, Lithium, Wolfram, Gallium, Germanium oder Seltenen Erden nach oben. Diese Mineralien sind nahezu unverzichtbar für die Zukunftsprojekte der Industrie, sie gelten auch als "Gold der Klimawende". So werden sie beispielsweise für elektrische Batterien, Mikrochips oder Windkraftanlagen benötigt.

Welche Rohstoffe sind kritisch?

Die Europäische Kommission definiert insgesamt 23 Rohstoffe als entscheidend für die Herstellung der Schlüsseltechnologien wie Batterietechnik, Robotik und Erneuerbaren Energien. Bei neun von ihnen sieht das Münchner ifo-Institut dringenden Handlungsbedarf für Deutschland. Als krisenanfällige Lieferketten identifiziert wurde in einer Studie im Auftrag der IHK der Import von Kobalt, Bor, Silizium, Graphit, Magnesium, Lithium, Niob, Seltene Erden und Titan.

"Hier sind mehr Bezugsquellen nötig, um die Lieferketten widerstandsfähiger zu machen", sagte Lisandra Flach, Leiterin des ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. Gerade in Zeiten von Lieferkettenproblemen und geopolitischen Spannungen könne es sonst zu einem Ausfall der importierten Rohstoffe kommen, die laut ifo "essenziell für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands" sind.

Demnach bestehen große Abhängigkeiten, da Deutschland nur von wenigen Bezugsländern beliefert wird. So bezögen deutsche Unternehmen beispielsweise Seltene Erden nur von zwei der fünf weltweit größten Exporteure. Die Marktkonzentration von Monopolen wie China sei ein großes Risiko - vor allem, wenn gleichzeitig die Nachfrage regelrecht explodiert.

Wie hoch ist die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen?

Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wird sich laut EU-Kommission bis 2030 verdoppeln. Die Weltbank rechnet in den kommenden 30 Jahren sogar mit einer Verdreißigfachung des Bedarfs nach Metallen und Mineralien. Um diese Mengen zu decken, müssten in dem Zeitraum demnach mehr als drei Milliarden Tonnen der Rohstoffe geschürft werden. Bei einzelnen Mineralien wie Lithium könnte die Nachfrage sogar um das Vierzigfache steigen, erwartet die Internationale Energieagentur (IEA).

Lithium ist ein zentraler Rohstoff für moderne Speichertechnologien und damit existenziell für die E-Mobilität. Die Förderung müsse in den kommenden Jahren global um den Faktor vier bis sieben erhöht werden, damit der Umstieg auf die Elektromobilität gelingen kann, schätzen die Fachleute der Deutschen Rohstoffagentur. Außerdem sind auch in Smartphones, PCs und Tablets Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Daher hat sich der Preis für das Element seit Beginn des vergangenen Jahres beinahe verachtfacht. Laut Rohstoffagentur befinden sich 75 Prozent der Kapazitäten für die Lithiumförderung in Chile und Australien.

Wo liegen die Probleme?

Neben der drastischen Abhängigkeit und der hohen Nachfrage gibt es noch weitere Hürden bei der sicheren und nachhaltigen Beschaffung von Rohstoffen. Ein Problem sind auch geopolitische Risiken und im Vergleich zu Europa niedrigere Standards in vielen rohstoffreichen Ländern.

Bei einigen nicht ersetzbaren Rohstoffen werden die Herkunftsländer als kritisch eingestuft. Bei Nickel und Palladium - das unter anderem in Katalysatoren eingesetzt wird - geht es dem RWI - Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung zufolge um Russland, bei Kobalt - welches für Akkus und Legierungen verwendet wird - um die DR Kongo und eben China als Lieferanten.

Doch auch die heimische Förderung von Rohstoffen macht immer mehr Probleme. "Grundsätzlich verfügt Deutschland über genügend mineralische Rohstoffe, insbesondere bei den für die Bauwirtschaft wichtigen Rohstoffen Kies, Sand, Gips, Ton, Kalkstein und Naturstein", heißt es in einem Positionspapier der Deutschen Bauindustrie und des Bundesverbands der Baustoffindustrie (bbs), von dem das "Handelsblatt" berichtet.

Während jedoch die Nachfrage stabil bleibe, werde die "bedarfsgerechte Rohstoffsicherung zunehmend schwieriger". Ein Grund dafür sei die geologische Verteilung der Vorkommen: Überbauungen, Schutzgebiete oder landwirtschaftliche Nutzflächen versperren den Verbänden zufolge den Weg. Darüber hinaus gebe es hohe regulatorische Hürden und zu lange Planungs- sowie Genehmigungsverfahren.

Was tun Politik und Wirtschaft dagegen?

Die Versorgungssicherheit bei kritischen Rohstoffen rückt wieder in den Fokus. Anfang 2020 stellte der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung vor. Robert Habeck (Grüne) möchte ebenfalls unabhängiger werden. Und auch die EU-Kommission will mit dem sogenannten "Raw Materials Act" ein Gesetz verabschieden, dass das Risiko vor Engpässen vermindern soll.

Die deutsche Industrie legte jüngst einen Fünf-Punkte-Plan vor, um die Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu stärken - auch beim heimischen Rohstoffabbau. Konkret schlägt der BDI vor, den heimischen Bergbau zu fördern und "gesellschaftsfähig" zu machen. "Jede Tonne heimischen Rohstoffabbaus reduziert die Importabhängigkeit und stärkt die Resilienz und Versorgungssicherheit Deutschlands", heißt es in einem Papier. Bergbau müsse raumplanerisch ermöglicht, Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden.

Was könnte noch helfen?

Weiter heißt es in dem BDI-Papier, internationale Rohstoffkooperationen und der Abbau kritischer Rohstoffe im Ausland sollten gefördert werden. So kommen Seltene Erden hauptsächlich aus Asien: Neben China sind auch Myanmar und Thailand große Produzenten. Vietnam hat ebenfalls hohe, bisher ungenutzte Vorkommen, wodurch Deutschland seine Abhängigkeit vom Marktführer reduzieren könnte.

Die ifo-Analyse zeigt, dass es auch bei anderen Rohstoffen ungenutztes Potenzial zur Diversifizierung gibt. Besonders bei Kobalt und Titan gebe es einige Exporteure, mit denen Deutschland den Handel verstärken könne, um die Lieferketten krisenfester zu gestalten. Zudem müsse die EU den Abschluss von Handelsabkommen mit diesen Ländern vorantreiben - auch in Europa. So wurden zuletzt Abbaustätten für Seltene Erden in Schweden, Finnland und Portugal erkannt.

Auch die Kreislaufwirtschaft könnte ein Teil der Lösung sein. Das würde nicht nur Deutschlands Abhängigkeit verringern, sondern auch das Klima schützen. Bislang recycelt die EU nicht einmal ein Prozent der seltenen Erden. "Bei einigen strategischen Metallen oder auch sogenannten Technologie-Metallen wie zum Beispiel Tantal und den seltenen Erden oder auch Magnesium sind wirklich noch ungenutzte Stoffströme fürs Recycling vorhanden", sagte Britta Bookhagen, Arbeitsbereichsleiterin Recyclingrohstoffe bei der Deutschen Rohstoffagentur, kürzlich gegenüber tagesschau.de.