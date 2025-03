Bis zum 2. April USA setzen fast alle Strafzölle gegen Mexiko aus Stand: 06.03.2025 18:22 Uhr

Die USA haben Zölle auf Waren aus Mexiko vorerst weitgehend ausgesetzt. Die Entscheidung soll vorerst bis zum 2. April gelten, teilte Präsident Trump mit. Die Strafzölle waren erst am Dienstag in Kraft getreten.

US-Präsident Donald Trump hat eine temporäre Aussetzung der Zölle für den Großteil der Importe aus Mexiko bekanntgegeben. Die Zölle in Höhe von 25 Prozent würden für vier Wochen gestoppt. "Nachdem ich mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum gesprochen habe, habe ich zugestimmt, dass Mexiko keine Zölle auf Waren zahlen muss, die unter das USMCA-Abkommen fallen", schreibt Trump auf Truth Social. Das gelte bis zum 2. April.

Das während Trumps erster Amtszeit ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko sieht vor, dass die meisten gegenseitigen Lieferungen von Waren und Dienstleistungen von Zöllen befreit sind. Das USMCA löste damals das vorherige Freihandelsabkommen Nafta ab.

Trump: "Sehr guten Beziehung"

Zuvor hatte sein Handelsminister Howard Lutnick eine einmonatige Aussetzung der Zölle gegen Kanada und Mexiko für viele Importe in Aussicht gestellt. Eine entsprechende einmonatige Aussetzung hatten die USA am Mittwoch lediglich für Autos beschlossen.

Auf Anordnung Trumps waren erst am Dienstag Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko sowie aus Kanada in Kraft getreten. Trump hatte die Strafzölle vor allem damit begründet, dass die beiden Nachbarländer nicht genügend gegen den Schmuggel der gefährlichen Droge Fentanyl unternähmen. Kanada hatte auf die US-Zölle umgehend mit Gegenzöllen geantwortet, auch Sheinbaum hatte eigene Zölle in Aussicht gestellt.

Trump begründete jetzt die vorübergehende Rücknahme der Zölle auf mexikanische Einfuhren mit seiner "sehr guten Beziehung" zu Mexikos Präsidentin Sheinbaum.