Gasversorgung Katar will LNG schon 2024 liefern Stand: 20.05.2022 11:10 Uhr

Schon in zwei Jahren soll Deutschland verflüssigtes Erdgas (LNG) aus Katar geliefert bekommen. Heute trifft sich der Emir, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin.

Katar will Deutschland schon im Jahr 2024 verflüssigtes Erdgas (LNG) liefern. "Wir wollen unsere US-Flüssiggasanlage Golden Pass in Texas, an der Qatar Energy 70 Prozent hält, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können", sagte der Vizepremier des Golfstaats, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dem "Handelsblatt".

Deutschland will sich von russischem Gas unabhängig machen und setzt dabei auch auf LNG-Lieferungen. Zusätzliche Gasmengen kämen dann etwas später hinzu, sagte der Vizepremier: "Die Erweiterung der Förderung in unserem Gasfeld North Dome wird 2026 abgeschlossen sein, vielleicht sogar schon 2025."

Energiepartnerschaft mit Katar

North Dome ist das weltgrößte Gasfeld, das sich Katar und der Iran unter dem Persischen Golf teilen. Bis spätestens 2026 soll die katarische Gasförderung daraus von derzeit 77 auf 126 Millionen Tonnen LNG gesteigert werden. Bisher hatte es den Angaben zufolge geheißen, dass Katar Deutschland erst mit großen Mengen beliefern könne, wenn der Staatskonzern Qatar Energy die Förderung auf 126 Millionen Tonnen LNG jährlich erhöht habe.

Im März war Wirtschaftsminister Robert Habeck mit einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation, darunter die Vorstandschefs von RWE, Siemens Energy und ThyssenKrupp, unter anderem nach Katar gereist, um nach Alternativen für russische Gaslieferungen zu suchen. In Doha unterzeichneten die beiden Ländern eine Energiepartnerschaft, die langfristige Lieferungen von LNG, den Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Energieeffizienz beinhaltet. Die einzelnen Lieferverträge sollen deutsche Unternehmen abschließen.

Scholz trifft sich mit dem Emir Katars in Berlin

In Deutschland sollen darüber hinaus eigene LNG-Terminals etwa in Wilhelmshaven oder in Brunsbüttel errichtet werden, gestern verabschiedete der Bundestag Regelungen zu einem beschleunigten Bau. Ziel ist es, angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zu verringern und die Lieferstruktur auf eine breitere Basis zu stellen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil russischer Importe an den fossilen Gasimporten nach Deutschland noch bei rund 55 Prozent. Nun sind es nur noch etwas mehr als 30 Prozent - auch wegen LNG etwa aus den USA.

Heute trifft sich der Emir Katars, Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, zu Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Dabei wird es auch um weitere Milliarden-Investitionen in deutsche Unternehmen gehen. Nach Engagements bei Volkswagen, der Deutschen Bank, Siemens Energy, Curevac oder Hapag-Lloyd ist Katar bereits der größte Investor aus dem Nahen Osten in der deutschen Wirtschaft.