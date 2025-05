Kürzungen durch Trump Harvard-Präsident verzichtet auf 25 Prozent Gehalt Stand: 15.05.2025 10:16 Uhr

Der Präsident der US-Elite-Universität Harvard zieht Konsequenzen aus den Mittelkürzungen der Regierung und verzichtet auf einen Teil seines Gehalts. Ab dem 1. Juli werde er ein Viertel weniger beziehen.

Angesichts weiterer Mittelkürzungen der US-Regierung will der Präsident der Elite-Universität Harvard, Alan Garber, auf 25 Prozent seines Gehalts verzichten. Die Gehaltskürzung soll mit dem neuen Haushaltsjahr zum 1. Juli beginnen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Hochschule berichteten. Demnach verdienen Harvard-Präsidenten gewöhnlich etwa eine Million Dollar (rund 900.000 Euro) im Jahr.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte mehrere Universitäten, denen sie eine linksliberale Ausrichtung vorwirft, finanziell unter Druck gesetzt und ihnen unter anderem abverlangt, Diversitätsprogramme zu stoppen. Im Gegensatz zu anderen Hochschulen widersetzt sich Harvard den weitreichenden Forderungen, bei denen es etwa um Zulassungsverfahren, Verhaltensregeln und Personalentscheidungen geht. Die Universität geht auch juristisch gegen die Regierung vor.

2,6 Milliarden Dollar weniger

Im Zuge dieses Streits werden die Mittel der Elite-Uni immer weiter gekürzt. Erst zu Beginn dieser Woche kündigten acht Bundesbehörden an, der Harvard University weitere Fördergelder in Höhe von etwa 450 Millionen Dollar zu streichen, wie die Task Force der US-Regierung zur Bekämpfung von Antisemitismus mitteilte. Der Schritt erfolge zusätzlich zu den bereits auf Eis gelegten 2,2 Milliarden Dollar an mehrjährigen Bundeszuschüssen. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Universität habe wiederholt versäumt, gegen Antisemitismus auf ihrem Campus vorzugehen.

Garber protestierte dagegen und kritisierte, dass die Regierung bereits unternommene Schritte der Universität zur Bekämpfung von Antisemitismus auf ihrem Campus ignoriere. Er warf der Regierung vor, "in die verfassungsmäßigen Freiheiten privater Universitäten" einzugreifen.