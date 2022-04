Vor Stichwahl gegen Macron Wirtschaft warnt vor Wahl Le Pens Stand: 12.04.2022 17:34 Uhr

Vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt haben Arbeitgeber und große Gewerkschaften vor den Folgen einer Wahl von Marine Le Pen gewarnt. Sie unterstützen Amtsinhaber Emmanuel Macron.

Von Cai Rienäcker, ARD-Studio Paris

Der französische Arbeitgeberverband MEDEF ergriff in einer offiziellen Stellungnahme eindeutig Partei für den amtierenden Präsidenten. Emmanuel Macron sei der Richtige für die kommenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Arbeitgeber in Frankreich befürchten, dass das Land im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn wirtschaftlich zurückfallen könnte. Frankreich drohe innerhalb der Europäischen Union an den Rand gedrängt zu werden. Darunter würde auch das Vertrauen der internationalen Investoren leiden, so der französische Arbeitgeberverband.

Firmen fürchten Folgen einer Wahl Le Pens

Vertreter deutscher Firmen in Frankreich bezeichnen das Programm von Marine Le Pen als konfus und wechselhaft, sodass kaum von einem echten Wirtschaftskonzept gesprochen werden könne. Auch bei der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer in Paris ist man skeptisch. Sorgen machen den deutschen Investoren die europafeindliche Haltung Le Pens sowie ihre zahlreichen Versprechen zur Stärkung der Kaufkraft der Franzosen. Diese könnten eine ausufernde Staatsverschuldung und Steuererhöhungen nach sich ziehen.

Nach Angaben der regierungsnahen französischen Gesellschaft "Business France" stehen deutsche Unternehmen aktuell an der Spitze der Investitionsprojekte in Frankreich - Tendenz: steigend. Insgesamt gilt Frankreich wieder als attraktiver Investitionsstandort. Ein Verdienst, das vor allem dem aktuellen Präsidenten Macron zugeschrieben wird.

Große Gewerkschaften gegen Le Pen

Auch die größte französische Gewerkschaft CFDT gab eine eindeutige Wahlempfehlung für Macron. Le Pens Programm bedeute Diskriminierung, die Vernachlässigung Europas und das Anbändeln mit Autokraten. Die zweitgrößte Gewerkschaft CGT sprach sich ebenfalls gegen Le Pen aus, ohne aber direkt zur einer Stimmabgabe für den amtierenden Präsidenten Macron aufzurufen.