Steigende US-Zinsen Was der starke Dollar zur Folge hat Stand: 03.11.2022 12:37 Uhr

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr hat die US-Notenbank die Zinsen kräftig nach oben geschraubt. Das treibt auch den Dollarkurs. Was bedeutet die Stärke der US-Währung für das Weltfinanzsystem?

Von Bianca von der Au, tagesschau.de

Kurz nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihre nächste Leitzinserhöhung um einen Dreiviertel-Prozentpunkt bekanntgegeben hatte, fiel der Dollar-Kurs. Allerdings nicht wegen der Erhöhung, die erwartet worden war, sondern wegen des Ausblicks von Notenbankchef Powell, bei den nächsten Zinsschritten Tempo rauszunehmen. Der Euro stieg gegenüber dem Dollar kurzzeitig an.

Nachdem Powell jedoch klargemacht hatte, dass er noch kein Ende der Zinserhöhungen sieht, gab der Euro alle Gewinne wieder ab und fiel auf ein Tagestief. Seit der Zinswende der US-Notenbank hat der Dollar an Stärke gewonnen. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank nennt einige Gründe: "Währungsmärkte orientieren sich an Kapitalströmen. Der stärkere Anti-Inflationskurs in den USA hat die Zinsen weiter nach oben getrieben, und deswegen orientiert sich Kapital in die Vereinigten Staaten." Hinzu komme ein Risikoabschlag für die europäischen Märkte wegen der geopolitischen Unsicherheiten. Beides habe den Dollar gestärkt.

Stützung der eigenen Währung wird teurer

Der starke Dollar hat Auswirkungen auf das weltweite Finanzsystem. So müssen einige Länder den teuren Dollar hinzukaufen, um ihre eigene Währung zu stützen - wie jüngst die japanische Zentralbank. Andere große Volkswirtschaften wie Indien sollen zuletzt Teile ihrer Dollar-Reserve verkauft haben, um den Verfall der eigenen Währung zu stoppen.

Die Situation sei sehr komplex, sagt die Devisen-Expertin Sonja Marten von der DZ-Bank. Auch die Eurozone leide erheblich unter dem starken Dollar, denn Importe von Waren und Rohstoffen, die in Dollar gezahlt werden - wie etwa Öl - treiben die Inflation weiter an. "Man redet ja oft davon, dass ein schwacher Euro für die deutsche Exportwirtschaft gut ist, aber in diesem Fall wird dieser theoretische positive Effekt überlagert von den negativen Auswirkungen über die Importpreise und die Inflation", so Marten gegenüber tagesschau.de. Ein starker Dollar könne irgendwann auch zum Problem für bestimmte Länder werden.

Neuer Handlungsdruck für die EZB?

Von der jüngsten Entscheidung der US-Notenbank gehen aber nicht nur Signale für die Devisenmärkte aus, sondern auch in Richtung Europäischen Zentralbank (EZB). Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa bei der Fondsgesellschaft DWS, sieht durch die jüngste Fed-Entscheidung jedoch keinen zusätzlichen Handlungsdruck für die EZB. Diese sei eine eigenständige Institution. Ohnehin hätten die Währungshüter in der vergangenen Woche klargemacht, dass sie die Zinsen weiter anheben werden. "Man darf nicht vergessen, wir haben in der Euro-Zone eine Inflationsrate von 10,7 Prozent. Tendenz: Kurzfristig weiter steigend. Und das ist eigentlich Druck genug für die EZB, weiterzumachen", so Kastens.

Sollte sich das Zinsniveau zwischen der Euro-Zone und den USA allmählich wieder annähern, dürfte auch der Dollar-Kurs wieder fallen. DekaBank-Chefvolkswirt Kater hält den Dollar aktuell für stark überbewertet. Er glaubt: "Wenn die Amerikaner durch sind mit den Zinserhöhungen, dann wird sich der Dollar auch wieder ein bisschen abschwächen," Die Frage ist nur, wann das sein wird.