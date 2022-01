WWF-Energiebericht Unumkehrbar erneuerbar? Stand: 11.01.2022 16:00 Uhr

Weltweit werden immer mehr Wind- und Solaranlagen gebaut, konventionelle Kraftwerke fallen zurück. Die Umweltschutzorganisation WWF sieht große Fortschritte bei der globalen Energiewende - übt aber Kritik an Deutschland.

Von Andre Kartschall, rbb

Es sind ausgesprochen optimistische Nachrichten, die der WWF verkündet: die Energiewende sei unumkehrbar im Gange - und sie mache weltweit große Fortschritte. So lautet das Fazit der Umweltschutzorganisation in ihrem Bericht "Megatrends der globalen Energiewende II". Dort bescheinigen die Autoren der Welt, die menschengemachte Erderwärmung als ernstes Problem erkannt zu haben.

RBB Logo Andre Kartschall

Doch das bedeutet nicht, dass die Staaten auch ihre selbst gesteckten Klimaschutzziele erreichen werden. Denn zwar gebe es eine Trendumkehr hin zu Energiegewinnung mittels Wind, Sonne und Wasserkraft, aber noch immer belasteten neue Kohlekraftwerke die CO2-Bilanzen.

Schub für den Strom aus Wind und Sonne

Im Vergleich zum Jahr 2015, als der erste Report des WWF erschien, ist die Welt von heute - und morgen - jedoch eine andere. Innerhalb von nur sechs Jahren hat sich der Marktanteil bei neuen Projekten im Energiemarkt massiv verschoben, vor allem zugunsten von Wind und Sonne. "Da hat sich heute das Bild doch deutlich verändert. Heute sind über 80 Prozent der weltweit installierten Kraftwerksleistung erneuerbar", resümiert Viviane Raddatz, Leiterin des Bereichs Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF.

Doch es gehe noch immer nicht schnell genug. Die Erderwärmung auf 1,5 oder zwei Grad zu beschränken, sei selbst beim mittlerweile beschleunigten Tempo kaum machbar, warnt der WWF. Im vergangenen Jahr sei es auf der Erde bereits 1,2 Grad wärmer gewesen als vor Beginn des industriellen Zeitalters.

"Die Dinge dauern viel zu lange"

Besonders mit dem selbst ernannten Vorreiter Deutschland geht der WWF hart ins Gericht. Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, beklagt: Es fehle nicht am Gestaltungswillen, es mangele schlicht an der Machbarkeit. Überall gebe es Hindernisse: "Da ist die Frage der Fachkräfte, die Flächenverfügbarkeit, der Zeitrahmen - die Dinge dauern viel zu lange. Da ist das Material, wo wir heute schon Lieferengpässe erleben."

Die gesetzlichen Vorgaben der vergangenen Jahre hätten den Ausbau in Deutschland abgewürgt. Mittlerweile seien andere Staaten, auch innerhalb der EU, vorbeigezogen. Tatsächlich wurden 2020 bundesweit Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von nicht einmal 2000 Megawatt installiert - 2017 waren es noch mehr als 6000.

Kritik an Atomkraft-Trend

Auch bei einem weiteren Thema wird Deutschlands Vorreiterstatus in der Energiewende in Frage gestellt. Eine wachsende Zahl von Staaten setzt bei der Energiewende - wieder - auf Atomkraft. Kernkraftwerke haben eine CO2-Bilanz, die vergleichbar ist mit Windenergie und liefern verlässlich Strom, egal ob der Wind weht oder die Sonne scheint. China etwa plant, innerhalb von 15 Jahren 150 neue Reaktoren zu errichten - dreimal so viele wie bereits in Betrieb sind.

Andere Länder, die bereits Reaktoren haben, bauen neue AKW, verlängern Laufzeiten oder nehmen Reaktoren wieder ans Netz. Die längst totgesagte Kernkraft erlebt rund zehn Jahre nach der Katastrophe von Fukushima eine Wiederauferstehung. Für Deutschland käme das nicht in Frage, so der WWF. Und auch international werde Atomstrom nicht die Lösung sein, ist man sich sicher. Im Report heißt es: "Reaktorneubauten außerhalb der Volksrepublik China bleiben absolute Ausnahmeerscheinungen."

Wasserstoff-Technologie als Hoffnung

Um das Stromnetz tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft mittels Erneuerbaren betreiben zu können, fehlen nach wie vor die Speicher. Im Falle einer "Dunkelflaute", also insbesondere in den dunklen, kalten Monaten, könnte ein auf Wind und Solarstrom basierendes Netz ausfallen. Durch Digitalisierung könne viel effizienter gesteuert werden, sagt der WWF.

Als Speichertechnologie wird Wasserstoff angeführt, der beispielsweise mittels "Power-To-Gas"-Verfahren aus grünem Strom erzeugt wird - und später in Kraftwerken verbrannt wird, quasi CO2-frei. Doch die Technologie ist teuer. Der WWF sieht daher auch nur begrenzten Spielraum für eine flächendeckende Nutzung. Der BDEW hingegen ist optimistischer. Wie man im aktuellen Bericht sehe, seien Entwicklungen schwer zu prognostizieren. Es sei daher durchaus denkbar, dass der Wasserstoff ein ähnlich dynamisches Wachstum erleben werde wie in jüngster Vergangenheit Wind- und Sonnenenergie.