Covid-Maßnahmen hemmen Chinas Wachstum wird ausgebremst Stand: 15.07.2022 11:12 Uhr

Chinas Wachstum hat sich im zweiten Quartal deutlich verlangsamt. Hintergrund sind maßgeblich die strikten Covid-Maßnahmen in der Volksrepublik.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking, z. Zt. in Qingdao

Chinas Wirtschaft wächst deutlich langsamer als zuletzt. Nach offiziellen Zahlen konnte das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal um 0,4 Prozent zulegen - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist weniger als von Beobachtern erwartet und das niedrigste Wachstum seit Beginn der Covid-19-Krise Anfang 2020. In den ersten drei Monaten dieses Jahres lag das Wachstum noch bei 4,8 Prozent im Jahresvergleich.

Die Pandemie zeigt weiter Wirkung

Dass die Wirtschaftsleistung in der Volksrepublik eingebrochen ist, dürfte vor allem an den Auswirkungen der strikten Null-Covid-Politik in China liegen. Bei kleinsten Ausbrüchen gehen die Behörden mit Reisebeschränkungen, Massentests und strikten Ausgangsverboten vor. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai durften die mehr als 25 Millionen Einwohner im April und Mai ihre Wohnungen nicht verlassen. Zahlreiche Fabriken mussten ihre Produktion runterfahren oder ganz einstellen, vor Shanghais Hafen stauten sich die Schiffe, Lieferketten waren unterbrochen.

Wachstumsziele wegen Omikron in weiter Ferne

Zwischenzeitlich hat sich die Lage zwar wieder etwas entspannt. Doch viele befürchten weitere Einschränkungen - und damit erneute Probleme für die Wirtschaft. Die neuen noch ansteckenderen Omikron-Varianten des Coronavirus verbreiten sich auch in der Volksrepublik. Das Wachstumsziel der Regierung für dieses Jahr halten die meisten Beobachter für nicht mehr erreichbar. Chinas Staats- und Parteiführung hatte vorgegeben, dass die Wirtschaft im Gesamtjahr um 5,5 Prozent zulegen soll.