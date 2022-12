Erwerbstätigkeit an Feiertagen Von der Arbeit zur Bescherung Stand: 22.12.2022 11:25 Uhr

Weihnachten bedeutet für viele Erwerbstätige auch einmal Durchatmen vom Berufsalltag. Doch nicht auf alle warten besinnliche Feiertage: Der Heiligabend ist für 20 Prozent aller Beschäftigten mit Arbeit verbunden.

Fast ist es soweit - am Wochenende steht der Heiligabend vor der Tür. Doch nicht für alle sind die Feiertage auch mit einer Auszeit vom Job verbunden. Der 24. Dezember ist einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge für ein Fünftel aller bundesweit Erwerbstätigen zumindest noch teilweise mit Arbeit verbunden.

An der Befragung des Instituts haben etwa 4200 Beschäftigte - sowohl im Angestelltenverhältnis als auch Selbstständige - teilgenommen. Das Ergebnis: An Heiligabend müssen bis 14 Uhr noch 20 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten. Danach greift das Ladenschlussgesetz und läutet für viele Berufstätige den Feierabend ein.

Etwas mehr Männer arbeiten am 24. Dezember

In den neuen Bundesländern liegt die Quote sogar etwas über dem Bundesdurchschnitt: Hier gehen bis 14 Uhr noch 22 Prozent der Beschäftigten ihrem Job nach. Dabei sind bundesweit etwas mehr Männer am 24. Dezember bis 14 Uhr nochmal im beruflichen "Einsatz": Laut Befragung gehen 22 Prozent der männlichen Erwerbstätigen in dieser Zeit noch arbeiten. Bei den Frauen sind es 18 Prozent.

Unter den Befragten lag auch der Anteil der Erwerbstätigen mit Kindern, die an Heiligabend arbeiten, etwas höher als bei Berufstätigen ohne Kinder - und das sowohl vor als auch nach 14 Uhr. Etwa 21 Prozent der Beschäftigten mit Kindern arbeiten demnach noch bis 14 Uhr, später sind es noch acht Prozent. Bei Erwerbstätigen ohne Kinder sind es vor 14 Uhr 18 Prozent und danach noch sieben Prozent.

Hoher Anteil in Gesundheits- und Sozialbranche

Insgesamt sinkt die Quote der Berufstätigen, die an Heiligabend nach 14 Uhr ihrer Arbeit nachgehen bundesweit auf acht Prozent. Dabei dürfte die Quote in diesem Jahr etwas niedriger sein als in anderen Jahren, weil der 24. auf einen Samstag fällt.

Während bis 14 Uhr vor allem im Handel mit 45 Prozent die meisten Erwerbstätigen noch arbeiten, gefolgt vom Verkehrssektor mit 33 Prozent, sind es nach dem Greifen des Ladenschlussgesetzes vor allem der Gesundheits- und Sozialbereich, in denen noch gearbeitet wird. In diesen Branchen sind nach 14 Uhr noch 22 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz - ähnlich liegt die Quote hier auch an den übrigen Feiertagen.

Gastgewerbe an Festtagen und Silvester gefordert

An den beiden Weihnachtstagen arbeiten laut WSI ebenfalls rund acht Prozent aller Beschäftigten und Selbstständigen. Vor allem im Gastgewerbe ist die Quote an diesen Tagen hoch.

Auch an Silvester sind in dieser Branche überdurchschnittlich viele Beschäftigte im Einsatz. Insgesamt müssen am Vormittag des Silvestertages laut Umfrage 19 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten, nach 14 Uhr sinkt der Anteil auf zehn Prozent. Neben dem Gastgewerbe sind besonders viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Tag noch im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Logistik sowie im Handel tätig.