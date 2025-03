Tarifstreit Warnstreiks an deutschen Flughäfen angelaufen Stand: 10.03.2025 00:57 Uhr

In Hamburg wurde bereits gestern unangekündigt gestreikt - nun hat der Arbeitskampf auch an mehreren anderen deutschen Flughäfen begonnen. Zahlreiche Flüge fallen aus, Hunderttausende Reisende sind betroffen.

Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen begonnen. Seit Mitternacht sind Beschäftigte aus dem Öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und dem Luftsicherheitsbereich im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte.

Mit dem 24-stündigen Arbeitskampf will die Gewerkschaft in den Tarifkonflikten des Öffentlichen Dienstes und bei den Luftsicherheitskräften den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Der Flughafenverband ADV hatte bereits am Freitag mit dem Ausfall von über 3.400 Flügen und rund 510.000 betroffenen Passagieren gerechnet.

Bereits am Sonntag unangekündigter Streik in Hamburg

Beide Warnstreiks treffen die Airports in Frankfurt, München, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle. An den Flughäfen in Weeze am Niederrhein und in Karlsruhe/Baden-Baden ist nur das Luftsicherheitspersonal zum Arbeitskampf aufgerufen. Bereits am Sonntag hatte ver.di hatte mit einem unangekündigten Streik bei der Flugzeugabfertigung den Flughafen Hamburg zum Ferienbeginn weitgehend lahmgelegt.

Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 350 Euro mehr, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber legten bisher kein konkretes Angebot vor. In der Luftsicherheit fordert ver.di unter anderem die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, 30 Tage Urlaub und Zusatzurlaub für Schichtarbeit sowie die freie Arztwahl bei den regelmäßigen verpflichtenden ärztlichen Eignungsuntersuchungen der Beschäftigten.

Betrieb am BER eingestellt

Der Flughafen Berlin/Brandenburg kündigte an, den regulären Flugbetrieb heute vollständig einzustellen. Andere Flughäfen rechnen mit einem sehr stark reduzierten Flugplan und Verspätungen. Teils begannen die Streiks nicht um 0 Uhr, sondern starten erst später. Wo wann gestreikt wird und welche Rechte Reisende haben - hier ein Überblick:

Auch die Warnstreiks in anderen Einrichtungen des Bundes und der Kommunen sollen in dieser Woche weitergehen. Die nächste Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst ist für diesen Freitag (14. März) in Potsdam geplant.