Hunderte Flüge sollen ausfallen, Hunderttausende Passagiere könnte betroffen sein - seit Mitternacht gibt es an deutschen Flughäfen wieder Warnstreiks. Auch an nicht bestreikten Airports dürfte es Auswirkungen geben.

An mehreren deutschen Flughäfen haben in der Nacht Warnstreiks des Sicherheitspersonals begonnen. Dazu aufgerufen sind seit Mitternacht die Beschäftigten in Hannover, Bremen und Hamburg.

Ab 02.00 Uhr und bis 20.00 Uhr soll es dann auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main zu Arbeitsniederlegungen kommen. Zu Warnstreiks aufgerufen war auch das Sicherheitspersonal in München, Leipzig, Dresden und Erfurt.

Hunderte Verbindungen gestrichen

Vorsorglich wurden mehrere hundert Starts und Landungen gestrichen, allein in Frankfurt sollen heute 570 Flugverbindungen ausfallen. Der Flughafenverband ADV rechnet damit, dass etwa 220.000 Passagiere von den Streichungen und Verspätungen betroffen sein werden. Der Verband verurteilte den "Streikexzess" von ver.di. Einmal mehr würden die Flughäfen als Schauplatz in einem Arbeitskampf missbraucht, bei dem sie nicht einmal Tarifpartei sind.

In Hamburg, Hannover und Bremen streikt das Sicherheitspersonal ab Mitternacht für 24 Stunden. Eine Sprecherin des Hamburger Flughafens erklärte, zwei Drittel der für Dienstag geplanten gut 360 Flüge seien annulliert. In Hannover sollte fast die Hälfte der 60 Abflüge entfallen. Die Proteste haben auch Auswirkungen auf nicht direkt bestreikte Flughäfen. So wurden in Köln/Bonn bis zum Nachmittag 24 Flüge vorsorglich gestrichen. Weitere Ausfälle seien möglich.

Flughäfen und -linien hatten die Kunden aufgerufen, sich rechtzeitig zu informieren und möglichst umzubuchen.

Gewerkschaften fordern einheitliche Bezahlung

Die Gewerkschaften ver.di und DBB fordern eine einheitliche Bezahlung für die bundesweit etwa 23.000 Beschäftigten im Bereich der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle. Ver.di verlangt brutto 20 Euro pro Stunde, der DBB einen Stundenlohn von 19,50 Euro.

Bislang sind die Löhne regional sehr unterschiedlich geregelt. Der erneute Streikaufruf sei notwendig geworden, weil der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) "weder auf das starke Signal der Beschäftigten durch die Warnstreiks in Berlin-Tegel und Schönefeld am vergangenen Montag noch auf die Warnstreiks in Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart am vergangenen Donnerstag mit einem verhandlungsfähigen Angebot reagiert" habe, sagte ver.di-Verhandlungsführer Benjamin Roscher.

Die Arbeitgeberseite widersprach: Ihr aktuelles Angebot liege bei bis zu 6,4 Prozent mehr Lohn pro Jahr. Bereits im Dezember habe der Verband zudem sehr deutlich kommuniziert, dass man zu einer weiteren Erhöhung und zu zügigen Verhandlungen ab Jahresanfang bereit sei, erklärte der BDLS. Ver.di schädige mit den "völlig ausufernden" Streiks Passagiere, Flughäfen und Fluggesellschaften, kritisierte BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser.

Am 23. Januar wollen sich ver.di und Arbeitgeber zu ihrer fünften Verhandlungsrunde an einen Tisch setzen. Der nächste Verhandlungstermin von DBB und BDLS ist für den 24. Januar 2019 vereinbart.

