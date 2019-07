Transporter entwickeln sie schon gemeinsam. Doch der Pakt zwischen VW und Ford soll noch enger werden. Beide Konzerne schmieden eine Allianz für Roboterautos und Elektrofahrzeuge.

Von Peter Mücke, ARD-Studio New York

Volkswagen und der US-Autokonzern Ford vertiefen ihre Kooperation. Im Januar hatten die beiden Unternehmen auf der Detroiter Automesse bereits eine Zusammenarbeit bekannt gegeben. Dabei ging es zunächst um die Entwicklung von Transportern und die für den amerikanischen Markt wichtigen Pickup-Trucks.

Jetzt haben sich VW und Ford auch auf eine Kooperation in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren verständigt. Details sollen bei einer Presse- und Investorenkonferenz in New York bekannt gegeben werden.

Einiges ist aber bereits durchgesickert: So will Volkswagen offenbar bei der Ford-Tochter Argo einsteigen, die Systeme für selbstfahrende Autos entwickelt. Im Gegenzug soll Ford Zugang zur von VW entwickelten MEB-Plattform bekommen, die die technische Grundlage für den Bau von Elektrofahrzeugen ist. Ford fehlt bisher eine vergleichbare Technik. Was für die ohnehin kriselnde europäische Tochter teuer werden könnte: Ab 2021 drohen Strafzahlungen in der EU, wenn Autobauer nicht genügend Elektrofahrzeuge in der Flotte haben, um verschärfte Abgasvorschriften einzuhalten.