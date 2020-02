Diesel-Musterverfahren Millionen für VW-Kunden - aber wie?

Die gute Nachricht: Kläger im Diesel-Musterverfahren sollen Geld von VW bekommen, insgesamt angeblich 830 Millionen Euro. Die schlechte Nachricht: Unklar ist, wie die Kunden an ihr Geld kommen. Was bisher bekannt ist.

Volkswagen will den klagenden Dieselkunden trotz des geplatzten Vergleichsverfahrens mit Verbraucherschützern eine Entschädigung zahlen.

Die Verbraucherschützer befürchten, dass die Auszahlungen intransparent werden könnten: "Ein Vergleich, der nicht zuverlässig ist oder für die Verbraucher nicht kalkulierbare Folgen hat, ist für uns in keinster Wiese tragbar", sagte der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Klaus Müller.

Das steht noch nicht fest. VW-Konzern betonte, "bereits mit Hochdruck an der Erstellung einer Plattform" zu arbeiten. Über diese sollten die "vergleichsberechtigten Kundinnen und Kunden (...) unkompliziert und schnell das auf sie zugeschnittene Angebot für eine Einmalzahlung" erhalten. Für weitere Informationen ist eine Registrierung auf der Seite vergleich.volkswagen.de möglich.

Verbraucherschützer hatten 2015 nach dem Auffliegen des Abgasskandals in den USA verlangt, auch Autofahrern in Europa eine Entschädigung für den Wertverlust betroffener Dieselfahrzeuge zuzusprechen. Die zur Musterfeststellungsklage in Braunschweig angemeldeten VW-Kunden dürften nun voraussichtlich um die 2000 Euro pro Kopf erhalten - wenn sie dem Vergleich zustimmen. Die genaue Verteilung der Summe von 830 Millionen Euro hängt davon ab, wie viele Kunden zuletzt für das Verfahren registriert waren. Die Angaben dazu schwanken zwischen 400.000 und 470.000.