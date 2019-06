VW-Manager sollen zu hohe Bezüge an Betriebsräte abgesegnet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb schon länger. Nun führt sie auch einen als Beschuldigten, der bislang als Zeuge galt: Betriebsratschef Osterloh.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen ehemalige VW-Vorstände wegen möglicherweise überhöhter Zahlungen an Betriebsratsmitglieder richten sich nun auch gegen Betriebsratschef Bernd Osterloh. Er soll "am Zustandekommen der mutmaßlich unrechtmäßigen Vergütungsvereinbarung mitgewirkt haben", so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Es gehe aber nicht um einen Vorteil für Osterloh selbst, sondern um die Gehälter anderer Betriebsratsmitglieder. Osterloh soll einer Kommission angehört haben, die über deren Bezahlung mitentschied. Bisher hatte der Betriebsratschef lediglich als Zeuge gegolten.

Osterloh: "An keiner Stelle ein Vorwurf zu machen"

Im Zuge der bereits seit längerem laufenden Untersuchungen würden nun gesonderte Ermittlungen gegen Osterloh wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue zugunsten Dritter geführt, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Er bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt".

Ein Sprecher des Betriebsrats erklärte auf Anfrage, Osterloh habe über seinen Anwalt Akteneinsicht beantragt und werde zu möglichen Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen. Von der Staatsanwaltschaft sei er bisher nicht vernommen worden. Für Osterloh stehe fest, dass ihm "an keiner Stelle ein Vorwurf zu machen" sei.

Verdacht der Bevorzugung von Betriebsräten

In dem Hauptverfahren ermitteln die Strafverfolger bereits seit geraumer Zeit gegen vier Beschuldigte, die seinerzeit als Vorstände in die Entscheidungen involviert waren. Dabei geht es um den Verdacht der Bevorzugung von Betriebsratsmitgliedern.

Da die Ermittlungen auch mögliche steuerstrafrechtliche Fragen betreffen, waren bereits vor eineinhalb Jahren Büros von mehreren Vorständen sowie von Osterloh durchsucht worden. Volkswagen sah sich damals zu Unrecht am Pranger und verwies darauf, dass die Entgeltfindung für Betriebsräte durch einen externen Gutachter überprüft und für rechtmäßig befunden worden sei.