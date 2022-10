Bis 2033 nur noch E-Autos Zehn neue VW-Elektromodelle bis 2026 Stand: 27.10.2022 11:56 Uhr

Bis zum Jahr 2026 will der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen zehn neue E-Auto-Modelle auf den Markt bringen. Das Einstiegsauto soll dann es für weniger als 25.000 Euro geben.

Der Markt für Elektroautos in Europa und Deutschland boomt weiter. Volkswagen hat nun angekündigt, bis 2026 zehn neue E-Auto-Modelle auf den Markt zu bringen. Das Portfolio solle dabei vom "Einstiegs-E-Auto mit einem Zielpreis von unter 25.000 Euro über den ID.Buzz bis zum neuen Flaggschiff ID.Aero" reichen, um in jedem Segment ein passendes Angebot zu haben. "Wir konzentrieren uns in Zukunft auf unsere Kernmodelle und vereinfachen in den nächsten zehn Jahren spürbar unser Modellangebot und die Paketierung", sagte VW-Kernmarkenchef Thomas Schäfer dazu.

Der DAX-Konzern steht dabei auch unter Druck vom amerikanischen Elektroautohersteller Tesla. Von Januar bis September hat der US-Konzern Volkswagen bei den Verkaufszahlen der Elektroautos in Deutschland auf den zweiten Platz verwiesen. Tesla verkaufte mehr als 38.400 Autos, während Volkswagen nur auf etwas über 32.300 Elektroautos kam. Für den US-Konzern entsprach dies einem Wachstum von 48 Prozent, Volkswagen büßte dagegen 40 Prozent ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Elektrifizierung der Flotte soll nun auch schneller vorankommen als geplant: Bis "spätestens 2033" will Volkswagen in Europa nur noch E-Autos bauen. Bisher hatte Volkswagen erklärt, die Marke VW werde "zwischen 2033 und 2035 das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor verkaufen".

VW zieht sich von Roboter-Start-up zurück

Volkswagen wechselt indes seinen Partner bei Roboterautos aus und zieht sich aus einem mit Ford gehaltenen Start-up zurück. Der Wolfsburger Konzern teilte gestern mit, nicht weiter in Argo AI zu investieren. Volkswagen und Ford hielten zuletzt je 40 Prozent an dem US-Unternehmen Argo, das ehrgeizige Pläne für selbstfahrenden Fahrzeuge verfolgte.

VW will für seine bisher mit Argo geplanten selbstfahrenden Shuttles, die nach wie vor über die Mobilitätstochter Moia in Hamburg 2025 an den Start gehen sollen, in Kürze einen neuen Partner präsentieren, den das Unternehmen aber noch nicht nennt. Volkswagen war 2019 mit einem Investment über 2,6 Milliarden US-Dollar in die damalige Ford-Tochter eingestiegen.

Die Beteiligung war vom damaligen Volkswagen-Chef Herbert Diess eingefädelt worden. Die Kosten für Neuentwicklungen wollte man sich mit Ford teilen. Beide erhofften sich davon, beim autonomen Fahren schneller voran zu kommen. Der neue Volkswagen-Chef Oliver Blume kassierte die hochfliegenden Pläne nun. Er geht offenbar behutsamer vor. Die Entwicklung von Technik für autonomes Fahren ist kostspielig und gilt auch als riskant, denn die Erfolgsaussichten inklusive möglicher zukünftiger Gewinne sind unklar. Argo als Firma dürfte nun Geschichte sein.

Weitere Kooperationen unverändert

"Alle weiteren Kooperationen mit Ford bleiben unverändert bestehen", erklärte der Konzern. Volkswagen liefert dem zweitgrößten US-Autohersteller die selbstentwickelte Elektroplattform MEB für den europäischen Markt. Der US-Konzern hat dazu sein Kölner Ford-Werk mit Milliardenaufwand zu einem europäischen Zentrum für E-Autos umgebaut. Die Kooperation der beiden Auto-Schwergewichte hatte einst als Ausgangspunkt für eine weitergehende Zusammenarbeit gegolten.

Wegen des Ausstiegs aus dem Joint Venture Argo AI hat der amerikanische Autobauer Ford im abgelaufenen Quartal einen Nettoverlust hinnehmen müssen. Der zweitgrößte US-Autobauer schrieb 2,7 Milliarden Dollar auf das Projekt ab, was im dritten Quartal unterm Strich zu einem Verlust von 827 Millionen Dollar führte. Argo werde nun abgewickelt, erklärte Ford. "Talentierten Ingenieuren" sollten Positionen beim Mutterkonzern angeboten werden. Auch Volkswagen erklärte, man erwarte, einige Mitarbeiter von Argo einzustellen.