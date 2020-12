Die zuletzt gezeigte Harmonie zwischen VW-Chef Diess und Betriebsratschef Osterloh war wohl oberflächlich. Jetzt ist der Konflikt neu entbrannt - und die Aufsichtsrats-Spitze berät über Diess' Zukunft.

Von Hilke Janssen, NDR

Es ist wie so oft bei Volkswagen: Viel wird geraunt, gemunkelt und spekuliert. Dieses Mal darüber, dass Vorstandschef Herbert Diess eine vorzeitige Vertragsverlängerung verlangt haben soll. Offiziell bestätigt wird diese Forderung nicht. Da aber keiner im Konzern vehement wiederspricht, dürften entsprechende Medienberichte stimmen.

Das Problem für Diess: Mit genau der gleichen Forderung hatte er sich bereits im Sommer eine blutige Nase geholt. Der Vertrag des Top-Managers läuft noch bis April 2023. Der Wunsch, diese Laufzeit vorzeitig zu verlängern, ist im VW-Aufsichtsrat bisher auf Unverständnis gestoßen. Am frühen Abend trifft sich darum die Spitze des Aufsichtsrats, um im kleinen Kreis über die Zukunft des Vorstandschefs zu sprechen.

Osterloh sieht keinen Grund für Neuvertrag

Vor allem der einflussreiche Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh hat bisher keinen Grund gesehen, Diess' Wunsch zu erfüllen. Im Umfeld des VW-Aufsichtsrats ist in diesen Tagen immer wieder zu hören, dass es deutlich drängendere Probleme gebe als die Karriere eines einzelnen Vorstandsmitglieds.

Man habe wenig Verständnis dafür, dass Diess "zwei Mal mit dem Kopf durch dieselbe Wand" wolle, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Das Land Niedersachsen, das sich als Anteilseigner oft hinter Diess gestellt hatte, will aktuell lieber gar nichts zur Diskussion sagen.

Diess' Motivation bleibt im Dunklen

Warum Diess auf die Verlängerung seines Vertrags pocht, bleibt unklar. Möglicherweise will er frühzeitig Pflöcke einschlagen, um seine Position gegen den einflussreichen Wolfsburger Betriebsrat zu stärken.

Seit seinem Amtsantritt 2018 tritt Diess forsch auf und bürstet manch lieb gewonnene Tradition gegen den Strich. Obwohl der Betriebsrat die Ideen des Vorstandschefs in Sachen Transformation und Elektromobilität durchaus unterstützt, gibt es auch immer wieder Kritik, Diess sei zu forsch, zu polterig, nicht empathisch genug.

Mitbestimmung ist Diess ein Dorn im Auge

Mit dem Prinzip der starken Mitbestimmung, so ist zu hören, habe der ehemalige BMW-Manager sich nie anfreunden können. Aus Diess‘ Sicht gehört die einflussreiche Arbeitnehmerseite wohl zu den größten Bremsklötzen in Wolfsburg. Seinen Frust über den eigenen Konzern hat der VW-Vorstandschef in dieser Woche im Karriere-Netzwerk LinkedIn öffentlich gemacht.

Dort schreibt er offen über "gewachsene Strukturen und Prozesse. Viele verkrustet und kompliziert". Es gebe "unterschiedlichste Interessen und politische Agenden im Konzern". Bei Amtsantritt, so Diess weiter, habe er sich vorgenommen, dieses System zu verändern, also verkrustete Strukturen aufzubrechen. Das sei zum Teil gelungen - "in unserer Konzernzentrale Wolfsburg aber noch nicht".

Das Ergebnis der Präsidiumssitzung heute Abend ist offen. Dass Konzernchef Diess hinwirft, gilt als unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. Möglich ist aber auch, dass die obersten VW-Kontrolleure es einmal mehr schaffen, die Gemüter zu beruhigen.