Energiekrise und Personalnot Weihnachtsmarkt im Sparmodus

In diesem Jahr läuft auf vielen Weihnachtsmärkten einiges anders als sonst. Weniger Licht, verkürzte Öffnungszeiten, fehlende Eisbahnen. Hinzu kommt, dass auf vielen Märkten Schausteller fehlen.

Von Naïma Kunze, HR

Die steigenden Energiekosten sind in diesen Tagen in aller Munde. Die Frage nach der Sicherung der Energieversorgung und damit verbundene notwendige Sparmaßnahmen zwingen auch Betreiber und Schausteller der Weihnachtsmärkte zum Umdenken. Zu diesem Zweck hat zum Beispiel die LandesEnergieAgentur in Hessen, kurz LEA, einige Tipps für Gewerbetreibende, Vereine und Städte herausgegeben, die beim Energiesparen auf dem Weihnachtsmarkt helfen sollen. Deren Geschäftsführer Karsten McGovern berichtet, dass bei größeren Weihnachtsmärkten Energieverbräuche von mehr als einer Millionen Kilowattstunden nicht selten seien. "Die größten Energieverbräuche sind bei der Beleuchtung, bei der Beheizung der Verkaufsstände und bei den Getränkeerwärmern. Und das sind damit auch die Bereiche, wo es dann lohnt, sich damit zu beschäftigen", so der LEA-Geschäftsführer.

Diesmal ohne Weihnachtspyramide

Viele Städte und Kommunen haben daher bereits auf LED-Beleuchtung umgestellt. Vielerorts ist das in diesem Jahr sogar Pflicht. Der Umstieg spare zunächst mal Energie. "Bei der Beleuchtung kann man durch die Umstellung auf LED 80 bis 90 Prozent erreichen", so McGovern.

Das weiß man beispielsweise auch auf dem Weihnachtsmarkt in Darmstadt und hat komplett auf LED umgestellt, erklärt Anja Herdel. Sie ist Geschäftsführerin von Darmstadt Marketing, dem Betreiber des Weihnachtsmarktes. Statt wie sonst ganztägig leuchtet die Außenbeleuchtung der Stände sowie die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Markt nur von 16 bis 22 Uhr. Vielen Besucherinnen und Besuchern des Marktes fällt die fehlende Beleuchtung am Tag nicht einmal auf.

Zudem habe man sich entschlossen die liebgewonnene traditionelle Weihnachtspyramide in diesem Jahr wegzulassen. "Die dreht sich normalerweise und ist beleuchtet. Und um einfach auch unseren Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten, haben wir gesagt, wir lassen sie weg." Bereits in den vergangenen Jahren konnte die Stadt den Energieverbrauch auf dem Weihnachtsmarkt runterfahren. In diesem Jahr hofft man auf weitere 20 Prozent Einsparung.

Auch in Gießen und vielen anderen Städten werden die Lichter der Stadt erst zur Dämmerung eingeschaltet. Die Schausteller seien angehalten, es an ihren Ständen gleich zu tun, heißt es vom Geschäftsführer des Gießen Marketings Frank Hölscheidt. Zudem habe man die Anzahl der Leuchtmittel stark reduziert.

Keine Eisbahn - große Wirkung

Der größte Einschnitt in Gießen, den auch die Besucherinnern und Besuchern auffallen dürfte, sei allerdings der Verzicht auf die traditionelle Eisbahn in diesem Jahr. "Solche Eisbahnen, das weiß jeder, sind sehr extremst hohe Energieverbräuche", so Hölscheidt. Stattdessen habe man sich entschieden, auf dem Platz, auf dem sonst die Eisbahn steht, ein Weihnachtsdorf zu errichten.

Auch andere Städte lassen in diesem Jahr die Eisbahn weg. So verzichten beispielsweise auch Worms, Wiesbaden oder Neubrandenburg auf das energieintensive Vergnügen. Und das ergebe durchaus Sinn, so Karsten McGovern von der LandesEnergieAgentur Hessen. So verbrauche bereits eine kleine Eisbahn von rund 300 Quadratmetern etwa 10.000 Kilowattstunden. Dies entspreche in etwa dem Stromverbrauch zweier Vier-Personen-Haushalte pro Jahr.

Schausteller investieren langfristig

Nicht nur Städte haben verschiedene Möglichkeiten zum Energiesparen, sondern auch die Schausteller. Michael Hausmann ist Vorsitzender des Darmstädter Schaustellerverbandes und hat selbst verschiedene Stände auf dem Weihnachtsmarkt. Wie seine Kollegen auf dem Markt hält er sich an die Vorgaben der Stadt und stellt in diesem Jahr keine Heizpilze oder Infrarotstrahler auf.

Außerdem schaltet er seine zweite Fritteuse erst an, wenn der Andrang seiner Gäste wirklich groß ist. Bereits in den vergangenen Jahren hat er in neue Geräte investiert, nutzt so statt eines Glühweinkochers einen Durchlauferhitzer. Bei großen Ständen kann das bis zu 32.000 Euro kosten. Eine Investition, die sich langfristig aber amortisiere und Kosten spare. Wie viel Strom und Kosten er mit seinen Maßnahmen in diesem Jahr sparen kann, ist noch unklar und wird sich erst zeigen, wenn der Markt vorbei ist und die Stromrechnung kommt.

Teilweise kleinere Märkte

Das ist nicht die einzige Ungewissheit. In diesem Jahr ist es laut Michael Hausmann besonders schwer gewesen, Personal zu finden. Viele seiner teilweise langjährigen Mitarbeiter hätten sich während und nach der Pandemie umorientiert und die Branche gewechselt. Und damit ist er nicht der einzige, heißt es vom Stadtmarketing. Zwar habe man in diesem Jahr wieder alle 70 Plätze auf dem Markt vergeben können, jedoch habe es weniger Bewerbungen gegeben als noch zu Vorpandemiezeiten.

Diese Entwicklung bestätigt auch Frank Hakelberg. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerverbundes berichtet zudem, dass einige Weihnachtsmärkte in diesem Jahr kleiner ausfielen als üblich. Ein Grund sei Arbeitskräftemangel, der sei "dramatisch". Vielen Schaustellern fehle schlichtweg das Personal. Die Beschicker könnten ohne genug Mitarbeiter nicht all ihre Stände ohne weiteres betreiben.

"Wenn eine Schaustellerfamilie sagt, wir haben normalerweise einen Glühweinstand und einen Crêpes-Stand, aber den Crêpes-Stand können wir nicht besetzten, weil wir nicht genug Leute haben, dann fehlt der eben", so Hakelberg. Dies sei gerade auf kleineren Märkten zu beobachten, die weniger Umsatz brächten. Zudem vermutet er, dass gerade im Kunsthandwerk viele Betriebe die Pandemie nicht überlebt haben, die sonst immer auf den Weihnachtsmärkten ausstellten.

Trotzdem hat er eine gute Nachricht: Man müsse sich keine Sorgen machen, dass es mit den Weihnachtsmärkten nicht weitergehe. Zu groß sei dafür der Antrieb der Schausteller und zu beliebt auch der Besuch der Märkte.