Begehrte Business-Class-Tickets Lohnt sich das Meilensammeln? Stand: 25.04.2025 06:21 Uhr

Flugtickets mit gesammelten "Meilen" günstig kaufen - viele Verbraucherinnen und Verbraucher versuchen dies. Per Kreditkarte oder Cashback-Karte ist das möglich - allerdings nicht immer auf der Wunschstrecke.

Einmal in der Business-Class nach Rio, Dubai oder New York - ohne dafür viele Tausend Euro zahlen zu müssen. Wer fleißig Meilen sammelt, kann das erreichen, allerdings sollte man dabei die Angebote der Airlines genau überprüfen, um ein echtes Schnäppchen zu machen.

Der Wunsch eines Premium-Flugs für kleines Geld ist aber durchaus erfüllbar, meint jedenfalls Mark Wolter von der Plattform meilenoptimieren.com: "Jeder, der gerne reist, gerne fliegt und bereit ist, seine Reisen ein bisschen zu optimieren, kann von Meilen profitieren. Im Gegenzug muss man einfach natürlich ein bisschen Zeit aufwenden und sich in das Thema einarbeiten." Viele gute Möglichkeiten etwa für einen Business-Class-Flug seien ein wenig versteckt, so der Experte.

Was einst als Kundenbindungs-Programm für Vielflieger bei einigen Airlines begann, ist inzwischen auch über andere Wege möglich. Meilen sammeln kann man nicht nur durch selbst genutzte Flüge, sondern auch beim Einkauf bei bestimmten Händlern wie Amazon, mit Zeitschriften-Abos, vor allem aber mit Kreditkarten.

Kreditkarten-Umsätze in Meilen umwandeln

Deren Betreiber haben Kooperationen mit den Airlines geschlossen. Und die Kreditkartenumsätze lassen sich in Flugmeilen umsetzen, erklärt Ralph Wefer vom Vergleichsportal Verivox: "Meilen ist ein bisschen missverständlich, meint eben einfach nur einen Bonuspunkt, der im Rahmen dieses Vielfliegerprogramms einsetzbar ist, zum Beispiel um damit Flüge vergünstigt zu bekommen oder für Upgrades, Zusatzgepäck, einen besseren Sitzplatz, aber auch für andere Prämien einsetzbar ist."

Die Meilen, die zum Beispiel durch den Kreditkarten-Einsatz entstehen, können eingesetzt werden, um den Preis eines Flugtickets zum Teil oder ganz zu bezahlen. Die erworbene Meile gilt in der Branche schon fast als Währung, mit dem Unterschied, dass eine Vielfliegermeile keinen fest definierten Wert hat. "Das heißt, der Wert, den eine Meile hat, hängt davon ab, wofür ich die Meile am Ende einlöse", erläutert Experte Mark Wolter. Und dieser Wert ist in der Regel umso größer, je teurer das Ticket ist.

Prämienflüge bieten Vorteile

Laut Wolter ergibt es deshalb kaum Sinn, Meilen zu sammeln, um damit per Economy-Tarif nach Mallorca zu fliegen. Für Business- oder First-Class-Flüge mit Meilentarifen bieten die Airlines dagegen regelmäßig Plätze auf so genannten "Prämienflügen" an. "Bei Prämienflügen, insbesondere in der Business und First Class, haben die meisten Vielfliegerprogramme den Vorteil, dass es einen fixen Meilenpreis gibt", erkläutert Wolter. "Und dieses System kann ich ausnutzen."

Wer bestimmte Airlines oder Strecken bevorzugt, sollte sich bereits vor dem Start des Meilensammelns gut informieren. Zum Beispiel, mit welchen Kreditkarten es derzeit die meisten Meilen gibt. Aber auch bei welchen Airlines sie genutzt werden können.

Die richtige Kreditkarte für die Wunschairline

In Deutschland sind die "Miles&More"-Kreditkarten, mit denen Meilen für die Lufthansa und das Luftfahrtbündnis Alliance gesammelt werden können, sehr beliebt. Derzeit bieten aber auch American Express-Kreditkarten und das Cashbank-System Payback gute Sammelmöglichkeiten, meint Markus Schmitt-Ott vom Finanzportal Finanzfluss, das einen aktuellen Kreditkarten-Vergleich auch für Meilensammler im Internet anbietet: "Man kann zum Bespiel die Punkte eines Kreditkartenanbieter auch in verschiedenen anderen Vielfliegerprogrammen nutzen oder auch in verschiedene Hotel-Treuepunkte umwandeln."

Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass es bei der Kreditkarte nicht nur auf die Meilen ankommt, die man damit sammeln kann. Faktoren wie die Jahresgebühr, die Möglichkeit kostenlos Geldautomaten zu nutzen sollten dabei ebenfalls beachtet werden. Auch zusätzliche Pakete wie eine Auslandskrankenversicherung oder eine Gepäckversicherung sind häufig bei Kreditkarten mit im Angebot.

Keine Garantien in Meilenprogrammen

Und nicht zuletzt kann eine Airline ihr Meilen-Programm auch kurzfristig ändern, sagt Verivox-Experte Ralph Wefer: "Es kann mir passieren, dass ich Meilen gesammelt habe und die unter Umständen irgendwann entweder verfallen oder nicht mehr dasselbe wert sind wie zuvor." Auch könne sich der Gegenwert der Meilen verändern, oder die Meilen seien für bestimmte, besonders beliebte Flüge nicht mehr einsetzbar.

Beim Meilensammeln ist also viel Flexibilität gefragt bei der Suche nach dem Schnäppchen-Flug, per Business- oder First-Class nach Rio, Hongkong oder Tokio.