Reisen in den Osterferien Viele Deutsche zieht es nach Spanien Stand: 21.03.2025

Mehr als ein Viertel der Reisenden entscheidet sich beim Reiseveranstalter TUI in den Osterferien für Urlaub in Spanien, auch die Türkei ist beliebt. Für den Sommer rechnet der Reiseverband mit starkem Umsatzwachstum.

Beim Reiseveranstalter TUI ist Spanien das beliebteste Reiseziel in den Osterferien. 28 Prozent der Urlauberinnen und Urlauber werden ihre Ferien an spanischen Stränden verbringen - besonders beliebt sind die Kanaren und Balearen, teilt das Unternehmen mit. Die Türkei folgt mit 19 Prozent, vor allem die türkische Riviera ist ein häufiges Urlaubsziel. Auf Platz drei landet Ägypten mit 13 Prozent, dahinter folgt Griechenland. Auf Platz fünf der beliebtesten Urlaubsziele ist Deutschland.

In rund zwei Wochen startet die erste Osterferienwelle (vom 7. bis 14. April) in gleich fünf Bundesländern: in Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen. Eine Ausnahme ist Hamburg: Dort haben die Schulkinder die Frühjahrsferien schon hinter sich.

"Da die Osterfeiertage in diesem Jahr spät liegen, haben viele Sonnenziele am Mittelmeer bereits geöffnet", sagt TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi. Das bedeute eine größere Auswahl. Nach Angaben des Unternehmens bleiben TUI-Bucher im Schnitt zehn Tage vor Ort und geben durchschnittlich 3.295 Euro aus.

Umsatz und Zahl der Reisenden steigen

In diesem Jahr rechnet der Deutsche Reiseverband (DRV) für den Sommer mit einem starken Umsatzwachstum. Die Urlaubsnachfrage in der Sommersaison (Mai bis Oktober) dürfte danach im Vorjahresvergleich zu einem Plus von zwölf Prozent führen. Die Anzahl der Reisenden solle um rund sechs Prozent zunehmen, heißt es weiter. Der DRV geht für das gesamte Touristikjahr 2024/25 vom November 2024 bis Oktober 2025 von einem Umsatzanstieg von elf Prozent zum Vorjahr aus. Die Anzahl der Reisenden werde um vier Prozent zulegen, lautet die Prognose.

"Der Zuspruch für die gut abgesicherte, klassische Pauschalreise wächst erneut", so DRV-Präsident Norbert Fiebig. "Im Vergleich zum Vorjahr haben bereits sechs Prozent mehr Menschen einen Urlaub mit einem Reiseveranstalter gebucht." Nach Umsatz sind die Top-Flugpauschal-Reiseziele im kommenden Sommer Türkei, Spanien, Griechenland und Ägypten. Reisen bleibe auch in diesem Jahr ganz oben auf der Konsumwunschliste der Deutschen, stellt Fiebig fest.

2024 ein Rekordjahr für die Branche

Im vergangenen Jahr hatten die Ausgaben der Deutschen für Reisen einen Rekordwert erreicht: Für alle vorab - also vor Reiseantritt - gebuchten Reisen wurden insgesamt 83,4 Milliarden Euro ausgegeben, ein Plus von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte der DRV mit.

Auch TUI profitiert von der Urlaubsstimmung: Im vergangenen Geschäftsquartal bis Ende Dezember zählte der Konzern rund 3,7 Millionen Kunden und damit sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders gut laufe das Geschäft mit den konzerneigenen Hotelketten und der Kreuzfahrtsparte. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September soll der Umsatz um fünf bis zehn Prozent wachsen.