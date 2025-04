Gerichtsentscheid Stromanbieter darf nicht mit Schufa drohen Stand: 15.04.2025 16:01 Uhr

Um Kunden zur Begleichung von Rechnungen zu bewegen, drohte der Stromanbieter Voxenergie mit der Schufa. Dagegen hat die Verbraucherzentrale Hamburg geklagt - und Recht bekommen.

Der Stromanbieter Voxenergie darf in seinen Forderungsschreiben nicht mehr auf die Schufa und einen möglichen Eintrag dort verweisen. Das Landgericht Berlin II untersagte dem Unternehmen, "Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem Hinweis auf die Schufa unter Druck zu setzen", wenn es um das Begleichen offener Rechnung geht. Das teilte die Verbraucherzentrale Hamburg mit. Die Verbraucherschützer hatten gegen das Vorgehen geklagt.

Laut der Verbraucherzentrale hatte Voxenergie einen Kunden zur Zahlung von 190,39 Euro für einen angeblich geschlossenen Vertrag aufgefordert. Das Unternehmen verwies dabei auf ein "Spezial-Angebot", bei dem nicht nur der offene Betrag reduziert sei, sondern auch das Honorar des Inkasso-Unternehmens.

Ordnungsgeld von 250.000 Euro droht

Das Schreiben endete mit dem Satz: "Den nicht bezahlten Betrag übergeben wir an die Schufa". Dieses Vorgehen hält die Verbraucherzentrale Hamburg für "unlauter" und bekam vor Gericht nun Recht. "Die Schufa ist ein starkes Druckmittel, oft selbst dann, wenn eine Forderung gar nicht berechtigt ist", erklärte Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale.

Einige Unternehmen nutzten die Sorgen der Menschen gezielt aus und drohten in "aggressiver Weise" mit Schufa-Einträgen. Nach der Gerichtsentscheidung darf Voxenergie seine Schreiben nicht mehr in der Form versenden, wie die Verbraucherzentrale mitteilte. Anderenfalls drohe ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro.