ADAC-Erhebung Spritpreise sinken weiter Stand: 26.02.2025 16:03 Uhr

Die Spritpreise in Deutschland haben im Wochenvergleich weiter nachgegeben. Nach Einschätzung des ADAC sind sie aber immer noch "zu hoch". Der Automobilclub erwartet weitere Senkungen.

Benzin E10 hat im bundesweiten Mittel zuletzt 1,749 Euro pro Liter gekostet und damit 0,3 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel verbilligte sich um 0,2 Cent auf 1,684 Euro pro Liter, teilte der ADAC in München mit.

Der Automobilclub bezeichnete die Preise an den Zapfsäulen als "zu hoch" und sah Luft für weitere Senkungen. Der Preis für Rohöl fiel danach im Wochenvergleich um drei Dollar auf 73 Dollar. Zudem notierte der Euro im Vergleich zum Dollar stärker, was laut ADAC "niedrigere Spritpreise begünstigen" müsste, weil Rohöl in Dollar gehandelt wird.

Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern abends zu tanken. Dann seien die Preise im Schnitt um mehr als sieben Cent günstiger als morgens.