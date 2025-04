Gebrauchte Geräte Alte Handys als "Rohstoffschatz"? Stand: 02.04.2025 08:59 Uhr

In den Schubladen deutscher Haushalte liegen etwa 195 Millionen alte Handys und Smartphones, schätzt der Branchenverband Bitkom. Er rät, die Alt-Geräte ins Recycling zu geben oder zu spenden.

Die Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge noch immer Millionen alte Handys in ihren Schubladen, die sie nicht mehr benutzen. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass die Bürgerinnen und Bürger 195 Millionen ausrangierte Handys und Smartphones behalten haben. Vor drei Jahren waren es zwar noch 210 Millionen gewesen, der aktuelle Wert sei aber noch immer sehr hoch, betont der Verband. "In deutschen Haushalten lagert ein riesiger Rohstoffschatz", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Smartphones enthalten Gold, Silber oder Seltene Erden, die wiederverwendet werden könnten."

Oft mehrere alte Handys

Befragt worden waren Menschen im Alter von mindestens 16 Jahren. 89 Prozent von ihnen gaben an, mindestens ein ungenutztes Handy zu besitzen - hochgerechnet auf die Ab-16-Bevölkerung sind das 61 Millionen Menschen. 54 Prozent horten den Angaben zufolge sogar drei oder mehr ungenutzte Mobilgeräte.

Bitkom führt die Althandy-Befragung seit 2012 durch. Damals wurde ein Bestand von rund 86 Millionen ausrangierter Geräte ermittelt, 2014 stieg der Wert auf 100 Millionen und 2018 auf 124 Millionen. Der Trend nach oben ging weiter: 2020 waren es 199 Millionen und 2022 schließlich 210 Millionen. 2023 und 2024 wurde die Befragung nicht durchgeführt, nun fand sie erneut statt. Demnach gab es erstmals einen Rückgang auf 195 Millionen.

Wer die Geräte annimmt

Der Bitkom weist darauf hin, dass alte Handys in kommunalen Abfallsammelstellen abgegeben werden können. Außerdem nehmen Händler und Hersteller die Geräte zurück. Davor sollten die Daten auf dem Handy unbedingt gelöscht werden, empfiehlt der Verband. Immer mehr Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, alte Geräte wiederaufzubereiten und als "Refurbished IT" weiterverkaufen.

Wer etwas Gutes tun will, kann hierbei auf seine alten Handys zurückgreifen: Wohltätige Organisationen wie das katholische Hilfswerk Missio nehmen sie als Spende entgegen, geben sie an arme Menschen und soziale Einrichtungen weiter oder sie erzielen damit Einnahmen, die sie wiederum für soziale Projekte nutzen.