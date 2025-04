Verivox-Auswertung Banken sehen bei Krediten ganz genau hin Stand: 23.04.2025 11:05 Uhr

Die schwache Konjunktur hat Folgen für Kunden, die derzeit einen Ratenkredite aufnehmen wollen. Die Banken sind laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox "so streng wie nie" bei der Vergabe.

Ungefähr jeder Zweite findet keine Bank für einen benötigten Kredit. Wer im März über Verivox einen Ratenkredit aufnehmen wollte, erhielt in 47 Prozent aller Fälle mindestens ein Finanzierungsangebot von einer Bank.

Bei mehr als der Hälfte (53 Prozent) der Kreditinteressierten fand sich allerdings keine Bank, die bereit war, das benötigte Geld zu leihen, teilte das Vergleichsportal Verivox mit. Danach sind die Banken wegen der schwachen Konjunktur derzeit "so streng wie nie" bei der Vergabe von Ratenkrediten.

Bedingungen für Kunden deutlich verschlechtert

Verivox misst die Verfügbarkeit von Ratenkrediten seit rund fünf Jahren mit einem Index. Dieser zeigt, wie sich die Chance auf eine Kreditzusage im Vergleich zum Basiswert aus dem Januar 2020 entwickelt hat. "Nie zuvor blieben so viele Kreditanfragen ohne Finanzierungsangebot wie aktuell", erklärte Oliver Maier von Verivox.

Der von Verivox erstellte Index sei mit einem Wert von 66,6 im März auf ein Allzeit-Tief gesunken. Nach Angaben des Portals bedeute das, jeder dritte Kreditinteressierte (33,4 Prozent), der Anfang 2020 noch einen Ratenkredit hätte aufnehmen können, erhielte unter aktuellen Bedingungen kein Finanzierungsangebot mehr.

Maßstäbe werden immer strenger

Die Gründe liegen in der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche und der noch immer geringen Aussicht auf baldige Besserung: "Ungewisse Zukunftsaussichten sind Gift für die Kreditverfügbarkeit", erläuterte Maier. Die anhaltende Wachstumsschwäche in Deutschland und Stellenstreichungen in vielen Unternehmen mahnten die Banken bei der Kreditvergabe zur Vorsicht. Selbst während der Lockdowns in der Pandemie blieben laut Verivox nicht so viele Ratenkreditinteressenten ohne Finanzierungsangebot wie aktuell.

"Die Geldhäuser setzen im Genehmigungsprozess immer strengere Maßstäbe an, um sich keine Kredite in die Bücher zu holen, die ihre Kunden am Ende möglicherweise nicht zurückzahlen können", fährt Maier fort. Mit deutlichen Verbesserungen im Hinblick auf die Kreditverfügbarkeit rechnet Verivox erst, wenn die Konjunktur im Land wieder anspringt.

Die Zinsen sinken

Allerdings gebe es für Kreditinteressenten auch eine gute Nachricht. Laut Verivox sind die Zinsen für Ratenkredite in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken. Beim Vergleichsportal habe der mittlere Zins aller Kreditabschlüsse im März bei 6,49 Prozent gelegen. In der Hochzinsphase von Juli 2023 bis Januar 2024 hätten die Zinsen noch durchgehend oberhalb der Marke von sieben Prozent notiert.