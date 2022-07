Keine Förderung mehr für Hybride E-Auto-Prämie wird eingedampft Stand: 26.07.2022 15:08 Uhr

Im Streit über die Förderung von Elektro-Autos hat die Bundesregierung nun offenbar einen Kompromiss gefunden. Die Subventionen werden reduziert - und laufen dann ganz aus.

Die Bundesregierung hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf neue Regeln zur Bezuschussung von Elektroautos geeinigt. Danach werden Autos mit E-Antrieb auch über das Jahr 2022 hinaus staatlich gefördert. Allerdings soll die Subventionierung verringert und auf ein bestimmtes Gesamtbudget begrenzt werden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa, die sich auf Regierungskreise beruft, sollen Neuwagen zunächst noch mit 4500 Euro staatlich subventioniert werden, wenn sie weniger als 40.000 Euro kosten. Bei Neuwagen, deren Kaufpreis zwischen 40.000 und 65.000 Euro liegt, wird danach die Förderprämie auf 3000 Euro fallen. Noch im Laufe des Jahres 2023 soll die Prämie aber weiter auf 3000 Euro gekürzt werden. Von Mitte des Jahres 2023 an sollen dann nur noch Autos bis zum Fahrzeugwert von bis zu 45.000 Euro gefördert werden. Die Steuervorteile von Elektroautos bei der Dienstwagen-Regelung sollen beibehalten werden.

Laut "Handelsblatt" läuft die Förderung von Plug-in-Hybrid-Autos, also Fahrzeugen mit kombiniertem Elektro- und Verbrennungsmotor, zum Jahresende komplett aus.

Grüne pochen auf Koalitionsvertrag

Der Kompromiss wurde den Berichten zufolge vor allem zwischen den Grünen und der FDP in der Bundesregierung ausgehandelt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollte die Kaufprämien abschaffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vorgeschlagen, zumindest die Förderung für Plug-in-Hybridautos früher als geplant Ende 2022 zu streichen. Der Koalitionsvertrag der Regierungsparteien sieht vor, dass die Förderung der E-Autos zwar sinken, aber erst 2025 komplett enden soll.

Ein Ende der E-Auto-Prämie ist mit dem nun ausgehandelten Verfahren indirekt ebenfalls beschlossen. Denn die Förderung soll mit dem Ausschöpfen eines Förderbetrages von 2,5 Milliarden Euro beendet werden. Damit könnten mit den nun beschlossenen Prämien in der ersten Stufe maximal etwa eine halbe Million E-Autos subventioniert werden. Derzeit liegt der Bestand an reinen Elektrofahrzeugen in Deutschland bei rund 750.000 Autos.

Welcher Stichtag?

Unklar ist noch, welcher Zeitpunkt für die Genehmigung der Fördermaßnahme entscheidend ist. Bislang war das der Tag der Zulassung des Fahrzeugs. Diese Regelung soll offenbar beibehalten werden, um Druck auf die Hersteller auszuüben, die Autos möglichst schnell zu produzieren.

Ob es eine zusätzliche Herstellerprämie bei den Fahrzeugen geben wird, ist ebenfalls noch offen. Viele Hersteller hatten die Hälfte der staatlichen Förderung, also in der Regel 3000 Euro, als Zusatzprämie für E-Auto-Käufer ausgelobt.