McKinsey-Studie Pro Kopf im Schnitt jährlich 40 Pakete Stand: 24.11.2022 15:51 Uhr

Berechnungen zufolge erhält jeder Deutsche im Schnitt 40 Pakete pro Jahr. Der boomende Paketmarkt gibt der Deutschen Bahn und der Deutschen Post den Impuls, einen neuen Paketdienst zu starten.

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Aussichten boomt der Paketmarkt in Deutschland. Rechnerisch erhält jeder Deutsche in diesem Jahr 40 Pakete. 2026 werden es voraussichtlich sogar im Schnitt mehr als 50 Pakete pro Bürger und Jahr sein - ein Wachstum von 50 Prozent. Das geht aus neuen Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey & Company hervor. Zum Vergleich: 2018 waren es noch durchschnittlich 24 Pakete.

Paketmenge wird Zahl der Briefe 2025 überholen

Mit jährlichen Wachstumsraten von rund 20 Prozent stachen 2020 und 2021 besonders heraus: Geprägt von Lockdowns und verstärktem Online-Shopping hat sich der Paketmarkt seitdem nahezu verdoppelt. Pakete für Privatkunden (B2C) waren der größte Treiber, aber auch das Geschäftskundensegment (B2B) erholte sich schnell.

"Trotz der positiven Wachstumsraten in den vergangenen Jahren: Die kommenden Monate werden für die Logistiker erst einmal schwieriger", sagte jedoch Florian Neuhaus, Partner im Münchener Büro von McKinsey. Angesichts der konjunkturellen Lage und der Inflation würden viele Kunden nicht unbedingt notwendige Einkäufe verschieben.

Das wirke sich unverhältnismäßig auf den Onlinehandel aus und habe damit auch Folgen für die kurzfristigen Wachstumsraten der Paketversender. 57 Prozent der deutschen Verbraucher nennen laut Neuhaus Preiserhöhungen als ihre größte Sorge. 69 Prozent erwarten, dass die Preise in den nächsten zwölf Monaten weiter steigen werden.

Prognose für Logistikbranche zuversichtlich

Die langfristigen Aussichten bleiben der Studie zufolge jedoch gut. Während 2005 weltweit rechnerisch pro Paket 13 Briefe verschickt worden seien, habe das Verhältnis 2015 nur noch bei 4:1 gelegen. Laut der Analyse werden sich die beiden Kategorien im Jahr 2025 angleichen: Die Anzahl der versendeten Pakete wird dann gleich der Zahl der Briefe sein.

"Für die Logistikbranche lohnt es sich demnach weiterhin, langfristig in diesen boomenden Markt zu investieren", so Logistikexperte Neuhaus. Dies gelte sowohl für Kapazitäten als auch für zusätzliche Arbeitskräfte.

Deutsche Bahn und DHL starten Paket-Service

Auch die Deutsche Post DHL reagiert auf den Paketboom. Damit Kunden ihre Pakete direkt zu einer Packstation in ihrer Nähe liefern lassen können, startet das Unternehmen gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen neuen Paketdienst.

Händler können ihre Artikel damit künftig direkt an Packstationen in und an Bahnhöfen liefern. Im Rahmen der Kooperation werden rund 800 zusätzliche DHL-Packstationen an Bahnhöfen in ganz Deutschland verfügbar sein. Ein Großteil der Automaten soll noch dieses Jahr ans Netz gehen.