Stiftung Warentest Die besten Mittel gegen tierische Blutsauger Stand: 24.04.2025 12:34 Uhr

Mit dem Frühling werden auch Mücken und Zecken wieder aktiv. Was schützt am besten vor Stichen, wollte die Stiftung Warentest wissen und hat zehn Kombisprays unter die Lupe genommen. Nur drei schnitten gut ab.

Den Job muss man mögen: Insgesamt 3.124 Mücken und 2.400 Zecken wurden auf Probanden losgelassen, die im Auftrag von Stiftung Warentest herausfinden sollten, welches Präparat am besten gegen die lästigen Insekten schützt. Nach Tausenden Zecken auf dem Arm und gut 260 Mückenstiche später stand das Ergebnis fest.

Teuerstes Mittel wird Testsieger

Drei der zehn getesteten Kombisprays gegen Mücken und Zecken bekamen die Note "gut". Durchgefallen ist keines der Produkte, wie die Warentesterinnen und -tester mitteilten. Der Testsieger Anti Brumm Forte schützte demnach 7,5 Stunden lang vor Stichen und hielt als einziges Produkt auch Gelbfieber-Überträger ebenso lang fern. Mit 1,58 Euro pro zehn Milliliter war es jedoch auch das teuerste Mittel im Test.

Für "heimische Gefilde" reicht laut Stiftung Warentest auch das mit 64 Cent pro 10 Milliliter deutlich günstigere Autan Multi Insect aus. Es schützt mindestens 5,5 Stunden vor Mücken und noch eine halbe Stunde länger vor Zecken. Die Wirkung der schwächsten Sprays im Test lässt den Angaben zufolge bereits nach 2,5 bis drei Stunden nach.

Auch beste Stichheiler im Test

Ist das Übel einmal passiert und hat der Insektenschutz versagt, können Insektenstichheiler helfen, den Juckreiz zu lindern. Die kleinen Geräte arbeiten mit elektrischen Impulsen oder mit Wärme. Auch diese Mittel wurden geprüft.

Von 14 Stichheilern empfiehlt die Stiftung Warentest neun - allerdings nur eingeschränkt. Testsieger ist das Produkt Heat it, das via USB-C ins Smartphone gesteckt werden kann. Mit 27 Euro ist es nicht besonders günstig. Auch geeignet ist der Aldi Curamed Bite Gone für 11,99 Euro, der ebenfalls mit Wärme arbeitet, jedoch nur als Saisonware erhältlich ist.

Die getesteten Anwendungen können laut den Warentestern insbesondere gegen Juckreiz bei Mückenstichen helfen. "Wie viel sie bei anderen Insektenstichen bringen, ist unklar, es könnte aber funktionieren."