Konsum auf Tiefstand Warum Deutsche weniger Milch trinken Stand: 14.04.2023 13:16 Uhr

Das tägliche Glas Milch wird immer seltener getrunken, der Pro-Kopf-Verbrauch ist auf einem neuen Rekordtief. Und auch bei Butter und Käse geht es weiter bergab. Gründe sind hohe Preise und der Boom bei pflanzlichen Alternativen.

Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenig Milch getrunken wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Der Milchkonsum pro Kopf betrug etwa 46,1 Kilogramm, was einem Rückgang von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1991, wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) nach vorläufigen Zahlen mitteilte.

Auch Verbrauch von Butter und Käse geht zurück

Die Zahlen zeigen, dass auch der Konsum anderer Milchprodukte rückläufig ist: So sei der jährliche Butterkonsum um 12,6 Prozent gesunken und lag im vergangenen Jahr bei knapp 5,3 Kilogramm pro Kopf. Auch der Verzehr von Käse ist von 25,3 Kilogramm im Jahr 2021 auf 24,6 Kilogramm im vergangenen Jahr gesunken. Lediglich bei eiweißhaltigen Molkereiprodukten, die etwa für Sportlernahrung und Backmischungen benötigt werden, sei der Pro-Kopf-Verbrauch um knapp vier Prozent auf 610 Gramm gestiegen.

Nach Angaben der BLE ist der Rückgang des Milchkonsums auf gestiegene Milchpreise sowie auf den zunehmenden Absatz von pflanzlichen Milchersatzprodukten wie beispielsweise Hafermilch zurückzuführen.

1900 Milchviehbetriebe weniger als im Vorjahr

Der Rückgang des Milchkonsums hat auch Auswirkungen auf die Milchproduktion in Deutschland. Laut BLE sank die hergestellte Menge an Milch im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent auf etwa 4,2 Millionen Tonnen.

Die Zahl der Betriebe mit Milchkühen ging demnach von 54.800 auf 52.900 zurück, wie aus den Daten der BLE hervorgeht. Die Anzahl der Kühe nahm um rund 23.000 Tiere ab, was bedeutet, dass jeder Milchviehbetrieb im Durchschnitt 72 Milchkühe hielt. Die durchschnittliche jährliche Milchleistung pro Kuh stieg hingegen erneut leicht: von 8.481 Kilogramm auf 8.499 Kilogramm.