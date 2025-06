Currywurst Abstieg eines Kantinenklassikers Stand: 17.06.2025 08:15 Uhr

Jahrzehntelang war die Currywurst das beliebteste Essen in deutschen Betriebskantinen. Nun schwächelt sie. Internationale Gerichte laufen dem "Kraftriegel des Facharbeiters" den Rang ab.

Dass das Nationalgericht der Deutschen jetzt im Fokus steht und den Klassenerhalt unter den Top drei der Kantinencharts nicht mehr schafft, hat mit dem Großcaterer apetito aus dem westfälischen Rheine zu tun. Seit 1992 erstellen sie bei apetito ein Ranking unter den Mittagsmenüs, beruhend auf ihren Abverkaufszahlen. In 28 dieser 33 Jahre lag die Currywurst auf Platz eins. Dann kam der langsame Abstieg. Im aktuellen Ranking landet die Fast-Food-Legende nur noch auf Platz vier.

"Unsere Abverkaufszahlen zeigen einen Trend zu internationalen Gerichten und auch zu einer bewussteren Ernährung," erzählt Jan-Peer Laabs, Vorstandvorsitzender von apetito, einer der größten Kantinenbetreibers und Fertiggerichte-Hersteller hierzulande. Auch wenn mit Spaghetti Bolognese der erste Platz noch sehr klassisch daherkommt, zeigen Chicken Korma mit Reis (Platz zwei) und das indonesische Nudelgericht Bami Goreng auf Rang drei, dass das Essen am Arbeitsplatz internationaler wird.

Und der Anteil vegetarischer Gerichte nimmt zu. Ein Blick auf die Top 10 zeigt: Vier Gerichte darunter sind fleischlos, neben Käsespätzle ist auch Chili sin Carne dabei.

Selbst kochen - ein Auslaufmodell

Es gibt sie zwar noch, die Betriebskantinen, in denen selbst gekocht wird. So wie bei Procter & Gamble am hessischen Standort Bad Schwalbach. Neben dem Einsatz von Convenience-Lebensmitteln bringen die Köchinnen und Köche vor Ort Ideen mit. Ebenfalls in Eigenregie geführt und mit über acht Millionen Gästen jährlich die bestbesuchte Betriebskantine Deutschlands: BMW in München.

Doch selbst kochen ist insgesamt ein Auslaufmodell. Immer mehr Betriebskantinen beauftragen Cateringfirmen mit dem Mittagstisch. "Nur so lassen sich die Herausforderungen, die immer größer werden, stemmen", heißt es in einer Studie, die von der Denkfabrik Zukunft der Gastwelt (DZG) und dem Deutschen Institut für Gemeinsschaftsgastronomie (DIG) in Auftrag gegeben wurde.

Marcel Klinge von der DZG sieht gerade den Personalmangel als Grund für diese Veränderung. "Wenn dann ein Teil des Angebots über fertig gekochte Tiefkühlware in der Betriebsküche landet, können Hilfskräfte das leisten, was eigentlich fehlt: nämlich die Köche." 40.000 Stellen sind in der Gastronomie als offen gemeldet. Und die Gemeinschaftsverpflegung gehört dabei zum größten Bereich. Täglich werden etwa 17 Millionen Gäste in deutschen Betriebsrestaurants versorgt. Da kommen Systemlösungen gerade recht.

Kantinenbetreiber baut Umsatz kräftig aus

"Wir haben den Vorteil, dass wir genau in den Dingen, die jetzt nachgefragt sind, unsere Angebot platzieren können", betont der Vorstandsvorsitzende von apetito, Laabs. Das Unternehmen ist eines der Schwergewichte in dieser Branche.

Laabs spricht von einer Million Tischgäste, die sie täglich in neun Ländern versorgen. Im vergangenen Jahr erzielte das Familienunternehmen mit Sitz in Rheine einen Umsatz von rund 1,35 Milliarden Euro, ein Plus von 8,5 Prozent zu 2023. Gut 55 Prozent des Umsatzes entfallen dabei auf Deutschland. Und sie werden weiter wachsen, da ist sich der Vorstandsvorsitzende sicher.

Wie weiter mit der Currywurst?

Und wie geht es weiter in Sachen Currywurst? Da schaltet sich jetzt sogar die Europäische Union ein. Eine Arbeitsgruppe in Brüssel will eine Lücke schließen. Bislang werden Lebensmittelsicherheit, Hygiene, Nachhaltigkeit und die Kennzeichnung von Lebensmitteln über allgemeine Vorschriften in der Gastronomie geregelt. Damit soll aber künftig Schluss sein.

Geprüft wird eine Regelung zur "Betriebskantinengeschmacksvielfalt". Darin sollen unter anderem Geschmack und Aussehen der Zutaten und Menge sowie Größe der Portionen geregelt werden. Die Expertinnen und Experten der EU haben dabei auch die Currywurst im Visier. Die Fragen sind: Wie groß darf die Currywurst in Zukunft sein? Entspricht das Gelb des Currypulvers dem EU-Standard? Welche Menge Mayonnaise auf den Pommes macht Mitarbeitende glücklich?

Betriebsräte sollen "Currywurst-Kontrolle" durchführen

Marcel Klinge von der DZG, selbst mal Bundestagsabgeordneter, hielt die Ankündigung für einen Aprilscherz und apetito-Chef Jan-Peer Laabs musste lachen, als er davon las. Schließlich gäbe es schon "die Ernährungsstrategie der Bundesregierung, mit wenig Erfolg zur Praxis". Er fürchtet, so werde es am Ende auch mit der EU-Regelung werden.

Die "Currywurst-Kontrolle" sollen übrigens die Betriebsräte übernehmen. Neben Arbeitszeitregelungen und Gesundheitsschutz, fiele das ja in ihre Zuständigkeit, meinen sie in Brüssel. José Martinas, Betriebsrat bei apetito, findet das mehr als übertrieben. Er sei nicht für die Lebensmittelkontrolle zuständig und für das akribische Studieren irgendwelcher Speisepläne. Nicht nur er hofft, dass sich die EU-Arbeitsgruppe doch noch eines Besseren besinnt: "Wir haben definitiv andere Probleme als darüber zu reden, wie viel Mayo auf die Pommes gehört."