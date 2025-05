Krieg in Nahost Lufthansa verlängert Flugstopp nach Israel Stand: 26.05.2025 14:30 Uhr

Die Lufthansa-Gruppe setzt ihre Flüge nach Israel für eine weitere Woche aus - nun bis zum 15. Juni. Der Grund sind Sicherheitsbedenken. Andere Airlines haben ihre Verbindungen für noch längere Zeiträume ausgesetzt.

Die Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe werden ihre Flüge nach Israel bis einschließlich Sonntag, den 15. Juni aussetzen, teilte das Unternehmen mit. Die Fluggesellschaft begründete den Flugstopp mit der aktuellen Situation im Land. Ursprünglich sollte das Moratorium bis zum 8. Juni dauern.

Der Flugstopp gilt bereits seit Anfang Mai, als eine Rakete aus dem Jemen in der Nähe des Flughafens Tel Aviv eingeschlagen war.

Tickets kostenfrei stornieren

Die Entscheidung gilt für die gesamte Airline-Gruppe, einschließlich der Gesellschaften Lufthansa, Swiss, Brussels, Austrian, Eurowings, Ita und auch Lufthansa Cargo. Betroffene Passagiere würden eine Mitteilung erhalten. Sie können demnach bereits gekaufte Flugtickets kostenfrei stornieren oder auf einen späteren Flug umbuchen lassen, teilte das Unternehmen mit.

Auch viele andere Fluggesellschaften fliegen Flughäfen in Israel derzeit nicht an. So hat etwa Ryanair seine Flüge am 4. Mai ausgesetzt und plant bislang einen Flugstopp bis zum 11. Juni. Auch Easyjet fliegt Tel Aviv derzeit nicht an.

British Airways beabsichtigt nach aktuellen Angaben einen Flugstopp bis zum 31. Juli, Air Canada unterbricht den Flugverkehr bis zum 8. September dieses Jahres.

Das Auswärtige Amt hat eine Teilreisewarnung für Israel ausgesprochen. Es weist darauf hin, dass die Sicherheitslage dort angespannt sei, Israel befinde sich weiterhin formell im Kriegszustand.