Warnung vor Fakeshops Betrüger versprechen billiges Holz Stand: 19.10.2022 08:17 Uhr

Immer mehr falsche Händler bieten im Internet angeblich billiges Holz an - und täuschen so die Kunden. Für Verbraucher ist der Betrug oft schwer zu erkennen. Worauf Käufer achten sollten.

Von Jenni Rieger und Michaela Krause, SWR

Manuel Seifried heizt seine Wohnung in der Nähe von Rottweil zur Hälfte mit Öl, zur anderen Hälfte mit Holz. Schon im April wollte er für den Winter vorsorgen, eine Fuhre Brennholz bestellen. So suchte er nach günstigen Anbietern im Internet: "Durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie waren die Holzpreise in die Höhe geschossen. Deshalb war ich auf der Suche nach einem günstigen Alternativlieferanten."

Auf dem Facebook-Marketplace findet er bei einem Anbieter namens "Brennholz-Store" ein interessantes Angebot: 50 Euro pro Kubikmeter Hartholz. Ein ungewöhnlich günstiger Preis. Die Hälfte soll Manuel Seifried per Vorkasse zahlen. Nicht weiter ungewöhnlich, findet er. Doch in späteren Kontakten mit dem Online-Händler fordert dieser plötzlich die gesamte Summe vorab. "Das kam mir spanisch vor", so Seifried. Er überweist nicht. Die Lieferung bleibt aus, ebenso wie die Rückzahlung der Vorkasse.

"Millionenbeträge werden abgezockt"

Manuel Seifried ist auf einen sogenannten Fakeshop hereingefallen. Ein Phänomen, das sich inzwischen auch auf dem Gebiet des Holzhandels breit macht, wie die Polizeibehörden beobachten. "Wir haben eine Steigerung der Energiekosten und somit ist auch die Nachfrage nach Holz gestiegen", so Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium Konstanz. "Überall, wo es was zu verdienen gibt, sind auch Betrüger nicht weit."

Die Zahlung von Manuel Seifried konnte nach Frankreich und dann weiter nach Osteuropa verfolgt werden. Dort verlor sich dann die Spur.

Sicher ist: Seifried ist nicht der einzige Geprellte. "Wir reden über Millionenbeträge, die da abgezockt werden", erklärt der Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion dem SWR.

Internetseiten werden gekapert

Das Perfide: Für den Verbraucher sind Fakeshops nur schwer zu erkennen, denn sie "kapern" einfach die Firmennamen, Logos oder gleich ganze Internetseiten real existierender Brennholzfirmen - ohne deren Wissen. Das musste auch Monika Haugg erfahren, die seit über 25 Jahren Brennholz verkauft: "Unsere Internetseite war plötzlich irgendwie auf einer Riesenplattform. Da hat jemand unsere Daten kopiert und einfach seine Kontonummer eingetragen. Die Leute haben bestellt per WhatsApp, haben auch eine Zusage bekommen. Natürlich. Und dann haben die Leute auf ihr Holz gewartet und dann bei uns angerufen, wo das Holz bleibt."

Ein möglicher Hinweis, dass es sich bei dem Angebot um Betrug handelt, könne schon der günstige Preis sein, erklärt die Polizei: "Wenn der Preis für die Ware, die ich kaufen will, nicht realistisch ist, dann müssen die Warnleuchten angehen. Denn ist der Preis zu günstig, dann animiert es natürlich den Kunden, hier schnell zu kaufen. Und das ist genau das, was die Betrüger wollen", so Ferraro.

Persönliches Gespräch sichert ab

Inzwischen warnt Holzhändlerin Monika Haugg auf ihrer Website vor den Betrügern. Und sie gibt zu bedenken: "Man muss doch mit seinem Holzhändler reden, ein paar Sätze wechseln. Per WhatsApp kann man kein Holz bestellen, das geht nicht."

Das hat schließlich auch Manuel Seifried getan, der geprellte Kunde: "Letztendlich sind wir auf unseren alten Holzhändler zurückgekommen, der ist hier vom Ort. Er hat Gottseidank für uns noch die Lieferung gehabt. Wir mussten ein bisschen länger warten, weil der ja natürlich auch viel Arbeit hat. Aber durch ihn bekommen wir jetzt auch wieder Holz."

Ein Schnäppchen hat er dadurch nicht gemacht - aber sein Holzvorrat für den kommenden Winter ist aufgefüllt.