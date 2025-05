Sieben Airlines im Fokus Verbraucherschützer gehen gegen Handgepäck-Gebühr vor Stand: 21.05.2025 08:49 Uhr

Verbraucherschützer haben bei der EU-Kommission Beschwerde gegen sieben Fluggesellschaften eingereicht. Als Grund nannten sie zusätzliche Gebühren, die Airlines bei der Mitnahme von Handgepäck erheben.

Auf vielen Flügen fällt für Handgepäck ab einer bestimmten Größe eine zusätzliche Gebühr an - Verbraucherschutzgruppen wollen dagegen nun eine offizielle Beschwerde bei der EU-Kommission einreichen. Die Fluggesellschaften würden ihre Kundinnen und Kunden mit dieser Praxis ausbeuten, teilte der europäische Verbraucherschutz-Dachverband BEUC in Brüssel mit. An der überregionalen Initiative beteiligt sich auch der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Konkret richtet sich die Beschwerde gegen sieben Fluggesellschaften - darunter Ryanair, Easyjet und Wizz Air. Diese erlauben die kostenlose Mitnahme eines kleinen Handgepäckstücks, das in der Regel unter den Sitz passen muss. Alles darüber hinaus ist kostenpflichtig.

EU-Gericht: Angemessenes Handgepäck muss gratis sein

Der Dachverband verweist auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2014. Demzufolge dürfe für Handgepäck keine zusätzliche Gebühr erhoben werden, solange es "angemessene Vorgaben" zu Größe und Gewicht erfülle. Wo genau diese Grenze liegt, ist in den EU-Regulierungen bislang nicht geregelt.

Aus Sicht der Verbraucherschützer sind die Grenzen der angesprochenen Fluggesellschaften nicht angemessen und damit rechtswidrig. Sie forderten die EU dazu auf, genauere Vorschriften einzuführen: So solle festgelegt werden, bis zu welcher Größe ein Handgepäckstück als angemessen gilt und welche Leistungen ein Ticket zwingend beinhalten muss.

Die geplante Reform der Fluggastrechte-Verordnung, über die die EU-Staaten derzeit beraten, sei dafür die "perfekte Gelegenheit", sagte der Beuc-Generaldirektor Agustín Reyna.