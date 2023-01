Überblick Rente, Krankenversicherung, Steuern Was sich 2023 beim Geld ändert Stand: 01.01.2023 17:36 Uhr

Höhere Krankenversicherungsbeiträge, mehr Rente, Bürgergeld statt Hartz IV: Das Jahr 2023 bringt eine Reihe von Änderungen, die sich direkt auf den Kontostand vieler Menschen auswirken werden.

Von Andreas Braun, tagesschau.de

Das neue Jahr bringt für viele Bürgerinnen und Bürger finanzielle Erleichterungen, aber auch neue Belastungen mit sich. Die beschlossenen Änderungen wirken sich dabei je nach Einkommen, Familienstand oder Lebensphase ganz unterschiedlich aus. Ein Überblick.

Freibeträge steigen

Die übliche Anpassung der Freibeträge für Steuerzahler und Sparer findet auch im kommenden Jahr statt. Der Grundfreibetrag - also das Einkommen, bis zu dem keine Einkommenssteuer gezahlt werden muss - steigt im kommenden Jahr von 10.347 auf 10.908 Euro für Ledige und den doppelten Betrag für Paare.

Auch der Sparerfreibetrag steigt. Bis zu diesem sind Einkünfte aus Erträgen wie Zinsen, Dividenden oder Kursgewinnen von der Steuer befreit. Von 801 Euro steigt er auf 1000 Euro für Ledige und von 1602 auf 2000 Euro bei Ehepaaren.

Mehr Kindergeld

Das Kindergeld ist ab Januar nach oben abgepasst. Für alle Kinder beträgt es dann 250 Euro monatlich. Bislang war das Kindergeld gestaffelt und betrug für die ersten beiden Kinder je 219 Euro.

Höhere Renten

Die Alterseinkünfte der Rentner dürften im neuen Jahr deutlich steigen, allerdings nicht so stark wie die Inflation in den vergangenen Monaten. Laut dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts soll die gesetzliche Rente im Juli um rund 3,5 Prozent in Westdeutschland und 4,2 Prozent in den neuen Bundesländern steigen. Die Erhöhung dürfte allerdings erst im März angekündigt werden.

Bereits beschlossen ist, dass die Grenze für einen Hinzuverdienst bei Rentnerinnern und Rentnern, die vorzeitig in den Ruhestand gehen, abgeschafft wird. Bislang durften diese maximal 40.060 Euro jährlich verdienen, ohne dass dies eine Rentenkürzung zur Folge hatte.

Krankenkassen-Beträge steigen

Gesetzlich Versicherte müssen sich auf höhere Kosten für die Krankenversicherung einstellen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag steigt im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversicherung - also das Einkommen, bis zu dem Beträge für die Versicherung berechnet und abgeführt werden - steigt um 50 Euro auf 4987,50 Euro.

Neues Bürgergeld

Das Bürgergeld folgt mit dem neuen Jahr auf das Hartz-IV-System. Damit erhalten Bedürftige eine um 50 Euro auf 502 Euro höhere Grundsicherung. Gleichzeitig müssen Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergelds einen Betrag von 40.000 Euro im ersten Jahr des Bezugs als "Schonvermögen" nicht für den eigenen Lebensunterhalt einsetzen. Ab dem zweiten Jahr sinkt dieser Betrag auf 15.000 Euro.

Für mehr Menschen Wohngeld

Deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger sollen im kommenden Jahr Anspruch auf Wohngeld haben. Die Bundesregierung rechnet mit 1,4 Millionen zusätzlich Berechtigten. Einkommensschwache Haushalte können mit durchschnittlich 190 Euro mehr Wohngeld pro Monat im neuen Jahr rechnen. Das Wohngeld muss bei der örtlichen Behörde beantragt werden.

Gas- und Strompreisdeckel

Die Belastungen durch hohe Preise für Energie sollen im neuen Jahr gedeckelt werden. Ab März greift - dann rückwirkend ab Januar - die Gaspreisbremse, die für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs den Gaspreis auf zwölf Cent je Kilowattstunde begrenzt. Sie gilt bis April 2024. Wer seinen Verbrauch unter die 80-Prozent-Marke absenkt, bekommt die eingesparten Kilowattstunden zum vollen Vertragspreis des Energielieferanten gutgeschrieben.

Auch wer mit Heizöl, Pellets oder Flüssiggas heizt, hat Anspruch auf eine finanzielle Entlastung - allerdings nur, wenn sich der Preis im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Die Strompreisbremse, die ebenfalls ab Januar gilt, soll den Preis für Strom für 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose auf 40 Cent je Kilowattstunde begrenzen.

Energiepauschale für Studierende

Studierende erhalten für diesen Winter eine Energiepauschale von 200 Euro. Anspruch haben alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule oder Fachhochschule eingeschrieben waren. Beantragt werden kann das Geld demnächst auf einer digitalen Plattform.

Homeoffice-Pauschale bei 1000 Euro

Ab dem neuen Jahr können bis zu 1000 Euro für Arbeit im Homeoffice abgesetzt werden. Bislang lag der Maximalbetrag bei 600 Euro. Die Aufwendungen gehören zu den sogenannten Werbungskosten, die pauschal 1200 Euro betragen. Nur wer zusammen mit der Homeoffice-Pauschale über diesen Betrag kommt, senkt sein zu versteuerndes Einkommen also.

Erben und Schenken wird teurer

Beim Vererben und Verschenken greift der Fiskus 2023 stärker zu, allerdings nur bei Immobilien. Laut dem Jahressteuergesetz müssen Haus und Grund ab dem neuen Jahr neu bewertet werden. Diese Bewertung soll dann näher an die tatsächlichen Verkaufspreise herankommen. Nach Ausschöpfung der Freibeträge dürfte in vielen Fällen dann eine höhere Erbschafts- und Schenkungssteuer fällig werden.

Grundsteuererklärung bis Ende Januar fällig

Noch gut einen Monat haben Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer Zeit, die Grundsteuererklärung über das Elster-Programm der Steuerbehörden abzugeben. Die Frist war von Ende Oktober verlängert worden, weil der Eingang der Erklärungen sehr schleppend war.