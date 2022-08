Betrug im Online-Shopping Mit einem Klick Fakeshops enttarnen Stand: 21.08.2022 08:09 Uhr

Beim Einkaufen im Internet den Unterschied zwischen seriösen Anbietern und Betrügern zu erkennen, wird immer schwieriger. Die Verbraucherzentrale hat dafür nun ein neues Angebot entwickelt.

Von Jens Eberl, WDR

Auf den ersten Blick sehen sie aus wie seriöse Angebote. Doch wer bei Fakeshops einkauft, sieht sein Geld in der Regel nie wieder. Die Betreiber sind meist nicht ermittelbar, weil sie mit gefälschten oder gestohlenen Daten arbeiten, oder weil sie weit weg auf anderen Kontinenten sitzen. Die Verbraucherzentrale NRW geht davon aus, dass sich mit nur einem Fakeshop, je nach Grad der Professionalität, durchaus ein Millionenumsatz machen lässt. Ein riesiger Schaden für die Verbraucher.

Und es kann noch schlimmer kommen: Einige Fakeshop-Betreiber stehlen die Identitäten ihrer Käufer. Sie nutzen dann mitunter die Daten, die Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Bestellung eingeben, für ihre Zwecke. Beispielsweise, um mit diesen Daten selbst einzukaufen. Die Rechnung aber lande beim ursprünglichen Fakeshop-Kunden, warnt etwa die Verbraucherzentrale.

Betrüger immer professioneller

Fakeshops zu erkennen ist schwierig, sie sind mittlerweile Massenware im Internet. "Da wird mit professionellen Vorlagen gearbeitet, aus denen sich binnen Minuten Fakeshops erstellen lassen", sagt Oliver Havlat, der das Projekt "Fakeshop-Finder" bei der Verbraucherzentrale NRW leitet: "Diese Vorlagen werden immer perfekter." Man könne die Fakeshops nicht mehr an schlecht übersetzten Texten oder am fehlenden Impressum erkennen, so Havlat: "Man muss eine Vielzahl von Kriterien abprüfen, um sich ein Bild von der Vertrauenswürdigkeit des Shops machen zu können."

Die Verbraucherzentrale bietet Usern mit ihrem "Fakeshop-Finder" jetzt Hilfe an. "Zunächst gleicht der Fakeshop-Finder die Domain, also die Internet-Adresse des Shops, die der Nutzer oder die Nutzerin eingegeben hat, mit der Datenbank der schon geprüften Internet-Adressen im Fakeshop-Finder selbst ab", erklärt der Experte das Verfahren. Zudem werde sie mit den wichtigsten Fakeshop-Listen und Listen echter Shops abgeglichen. "Neben der Prüfung, ob es ein Impressum und den EU-Streitschlichtungshinweis auf den Shop-Seiten gibt, prüft der Fakeshop-Finder auch, wie alt die Domain ist und wann die letzte Änderung an ihr erfolgte, ob eine Umsatzsteuer-ID auf der Shopseite angegeben ist und ob diese ID auch gültig ist."

Außerdem trage der Finder die Bewertungen des Shops von den wichtigsten Bewertungsplattformen zusammen und prüfe bestimmte technische Merkmale im Quelltext, die für Verbraucher selbst kaum prüfbar seien. "Aus der Gesamtheit der Ergebnisse errechnet der Fakeshop-Finder dann eine Wahrscheinlichkeit dafür, ob es sich um einen Fakeshop handelt oder nicht", so Havlat. Das Angebot ist auf der Internetseite verbraucherzentrale.de abrufbar.

Fördergeld vom Bundesland

Das Land NRW hat die Entwicklung des Fakeshop-Finders mit 250.000 Euro gefördert. "Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen eine unabhängige und einfach zu nutzende Möglichkeit, schnell zu überprüfen, ob der Online-Shop, in dem sie einkaufen möchten, möglicherweise ein Fakeshop ist", begründet ein Sprecher des Ministeriums den Zuschuss des Landes.

Ohnehin sollten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen im Netz Regeln beachten. Das Wichtigste sei es, das Angebot auf Plausibilität zu prüfen, empfiehlt die Verbraucherzentrale. "Ist das wirklich ein realistischer Preis für das Produkt, das mich da interessiert? Wenn ich Preise vergleiche und ein Shop mit einem extrem niedrigen Preis heraussticht, sollte mich das stutzig machen. Insbesondere auch noch, wenn es um ein Produkt geht, das woanders mitunter gar nicht mehr verfügbar ist", sagt Havlat.

Auf Bewertungen achten

Zudem empfiehlt der Experte, auf Bewertungen auf externen Plattformen zu achten: "Trustedshops und Trustpilot sind dabei nur die größten, es gibt zahlreiche weitere. Hat der Shop ein Siegel einer solchen Plattform und ist das Siegel auch verlinkt mit dem Profil des Shops auf der Bewertungsplattform? Das sollte es sein, wenn es echt ist."

Und: Wenn es ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen gebe, dann sei das unrealistisch. Weitere Punkte können sein: Gibt es ein Impressum? Und gibt es die darin genannte Adresse und eine direkte Kontaktmöglichkeit, beispielsweise per Telefon oder zumindest per E-Mail?

Und schließlich: "Wozu wir immer raten, ist ein Blick auf die verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten", so Oliver Havlat. "Bei Fakeshops werden auf der Website zunächst oft verschiedene Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Später, im Bestellprozess dann, bleibt nur Vorkasse übrig. Wenn das der Fall ist, raten wir: Finger weg."