Fahrgastzahlen für 2024 Mehr Menschen nutzen Busse und Bahnen Stand: 08.04.2025 11:18 Uhr

Im Fernverkehr der Bahn sind die Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr zurückgegangen. Ganz anders sieht es bei Bussen und Bahnen im Nahverkehr aus. Hier gab es ein deutliches Plus - was viel mit dem Deutschlandticket zu tun haben dürfte.

Das vor rund zwei Jahren gestartete Deutschlandticket zeigt offenbar Wirkung: Mehr Menschen in Deutschland nutzen Busse und Bahnen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Demnach stieg das Fahrgastaufkommen im Linienverkehr mit Bussen und Bahnen im Jahr 2024 auf insgesamt rund 11,4 Milliarden Fahrgäste. Das waren rund fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor, als 10,9 Milliarden Fahrgäste verzeichnet wurden.

Zuwächse im ÖPNV, Rückgang im Fernverkehr

Betrachtete man nur den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der den Großteil des Linienverkehrs ausmacht, wuchs das Fahrgastaufkommen laut Bundesamt ebenfalls um fünf Prozent. Hierzu dürfte das im Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket beigetragen haben, so die Statistiker. Es habe seit seiner Einführung zu Fahrgastzuwächsen geführt.

Dass zudem im Nahverkehr mit der Bahn die durchschnittliche Reisestrecke von 22 auf 23 Kilometer zulegte, könnte nach Einschätzung der Statistiker darauf hindeuten, "dass das Deutschlandticket den Eisenbahnnahverkehr auch für mittlere Entfernungen attraktiver macht".

Auf Kurzstrecken per Bahn waren 2,7 Milliarden Menschen unterwegs (plus sechs Prozent), in Straßenbahnen 3,9 Milliarden (plus fünf Prozent) und in Bussen 5,2 Milliarden (plus vier Prozent). Steigen Fahrgäste im Nahverkehr während einer Fahrt zwischen den Verkehrsmitteln eines Unternehmens um, werden sie in der Gesamtzahl nur einmal gezählt.

Im Fernverkehr mit der Bahn sank das Fahrgastaufkommen im vergangenen Jahr hingegen auf 142 Millionen Reisende und damit um 4 Prozent gegenüber 2023. Dies sei unter anderem auf die streikbedingten Ausfälle im ersten Quartal 2024 zurückzuführen, so das Bundesamt. Dagegen stieg die Fahrgastzahl im Fernverkehr mit Bussen um ein Prozent auf mehr als 10 Millionen.

Deutschlandticket Thema bei Koalitionsverhandlungen

Mit dem Deutschlandticket kann der Öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland genutzt werden - also Busse, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen sowie Regionalzüge. Es kostet seit diesem Jahr 58 Euro monatlich. Union und SPD haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen Berichten zufolge auf einen Fortbestand des Tickets verständigt, allerdings könnte demnach der Preis ab 2027 weiter steigen.