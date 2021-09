avatar Bender Rodriguez 22.09.2021 • 09:16 Uhr

Soso, der schließt einen Vertrag ab, den er nicht versteht? Und da die Zinsen sinken, sind seine 2% zu viel? Was hätte der Spezialist gemacht, wenn die Zinsen steigen und die Bank würde nun 4% wollen? Der Bank freiwillig mehr bezahlt? Falsches Urteil. Das ist voll auf die Vollkaskimentalität der heutigen Verbraucher zugeschnitten. Hauptsache man muss nicht mehr selbst denken. Wer so einen Vertrag an der Backe hat, sollte besser schweigend bezahlen.