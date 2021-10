Steigende Energiepreise EU-Kommission rät zu schnellem Handeln Stand: 13.10.2021 13:48 Uhr

In Europa steigen die Energiepreise. Die EU-Kommission hat deshalb "Werkzeuge" vorgestellt, die Verbraucher entlasten sollen - etwa direkte Zahlungen und Steuererleichterungen. Deutschland plant aber erstmal keine weiteren Maßnahmen.

Europäische Haushalte und Unternehmen sollten nach Ansicht der EU-Kommission möglichst schnell vor den rasant steigenden Energiepreisen geschützt werden. Energiekommissarin Kadri Simson stellte eine sogenannte Toolbox mit Werkzeugen vor, die EU-Länder anwenden können, ohne gegen die europäischen Wettbewerbsregeln zu verstoßen.

Unter anderem schlägt die Kommission direkte Zahlungen, Steuererleichterungen und Subventionen für kleine Unternehmen vor. Sie erwägt aber auch mittelfristige Reformen, um den europäischen Energiemarkt auf lange Sicht robuster zu machen.

"Es ist wichtig, schutzbedürftige Bürger und europäische Unternehmen zu unterstützen während wir aus der Pandemie kommen und den Aufschwung beginnen", sagte Simson. "Die Kommission hilft Mitgliedstaaten, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Konsequenzen für Bürger und Unternehmen diesen Winter zu mildern."

Gemeinsame Gaseinkäufe sind eine Überlegung

Die "Toolbox" beinhaltet auch mögliche Maßnahmen gegen zukünftige Preisschwankungen. So will die Brüsseler Behörde einen Vorschlag für gemeinsame Gaseinkäufe und Gasreserven genauer prüfen. Auch soll die Konstruktion des europäischen Energiemarktes unter die Lupe genommen werden.

Die mittelfristigen Maßnahmen der "Toolbox" sollen bei einem EU-Gipfel Ende kommender Woche besprochen werden. Außerdem werden sich die Energieminister der Mitgliedsstaaten bei einem Krisentreffen am 26. Oktober beraten.

Bundesregierung plant keine weiteren Maßnahmen

Die amtierende Bundesregierung plant derweil keine zusätzlichen staatlichen Maßnahmen gegen die steigenden Energiepreise. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, er könne solche Maßnahmen, die die nächste Regierung betreffen würden, nicht ankündigen.

Die Bundesregierung verfolge die Preisentwicklung kontinuierlich. Es seien bereits Entlastungen beschlossen worden.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei weiter hoch. Die Nachfrage werde vollständig im Markt bedient. Das Ministerium sehe derzeit keine Versorgungsengpässe.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, Deutschland sei von den Preisschwankungen weniger betroffen als manche Nachbarn. "In Deutschland sind sehr viele Gasverträge auch längerfristiger Natur, es gibt andere, die sind stärker auf die Spotmärkte angewiesen - all das spiegelt sich in den Preisfluktuationen wider."