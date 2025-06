Lebensmittelpreise Erdbeeren derzeit sehr günstig Stand: 05.06.2025 12:06 Uhr

Die Schale Erdbeeren gibt es aktuell zu den eventuell günstigsten Preisen der Saison, heißt es von Experten. Das liegt an verschiedenen Gründen und könnte sich bald wieder ändern.

Es ist Erdbeer-Saison - und dieses Jahr sind die beliebten Früchte aus mehrerlei Gründen besonders günstig. Laut Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) gibt es diese Woche Erdbeeren auch für Preise unter zwei Euro. Vergangene Woche lag der günstigste Preis im Supermarkt danach noch bei 2,39 Euro für 500 Gramm - der Durchschnittspreis für das Kilogramm deutsche Erdbeeren bei 5,87 Euro.

Wetter ist wichtig für Preise

Ein Hauptgrund für den derzeit niedrigen Preis ist das Wetter, erzählt Simon Schumacher im Gespräch mit tagesschau.de. Schumacher ist Vorstandssprecher beim Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern (VSSE). Der VSSE ist mit rund 620 Mitgliedern Deutschlands größter Verband für Spargel- und Erdbeeranbauer.

Zunächst war das Wetter "gigantisch und optimal", so Schumacher - doch dann kam der Regen. Nun könne kaum geerntet werden, und die empfindlichen Erdbeeren müssten schnell vermarktet werden. Das drückt die Preise. Außerdem fährt der Handel Würtenberger zufolge im Moment günstige Angebotsaktionen, um die Kunden zu locken.

Nach Angaben des VSSE sind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und Bayern bereits rund 70 Prozent der Normalkultur geerntet. Im Norden wie in Niedersachsen und Brandenburg seien es dagegen erst etwa 20 Prozent. Die Hauptsaison endet demzufolge im Süden Anfang Juli, in den anderen Bundesländern im Laufe des Juli.

Preise könnten eher steigen

In der zweiten Junihälfte würden die Preise voraussichtlich wieder anziehen, meint Würtenberger von der AMI. Dann ist die Hauptpflückzeit vorbei, und das Angebot geht eher zurück. Für Schumacher ist das nicht ganz so klar. Die Preise könnten schwanken, je nach Wetter und Nachfrage.

Zu Pfingsten, wenn Familien zusammenkommen, würden viele Erdbeeren für Kuchen nachgefragt. Das könnte die Preise treiben. Je nachdem, wie die Menschen ihre Pfingstferien verbringen und vielleicht wegfahren, könnte es aber auch weniger Nachfrage geben und die Preise wieder etwas zurückgehen.

Aus Sicht von Würtenberger ist es manchmal nach Pfingsten schon günstiger geworden, weil am Pfingstmontag kein Verkaufstag ist und die empfindliche Ware an die Kunden gebracht werden muss, bevor sie verdirbt.

Freiland- und Tunnelerdbeeren

Im Erdbeeranbau ist das Wetter ein wichtiger Faktor. Grundsätzlich gibt es zum einen die sehr wetterabhängige Freilandware und dann die besser durch Folien geschützte Tunnelware.

Unter Folien gewachsene Erdbeeren können nicht durch Regen oder Sonnenbrand geschädigt werden und sind dadurch nach dem Kauf länger haltbar. Sogar in verregneten Zeiten sind die Früchte in guter Qualität verfügbar. Mit dem Anbau unter Folien können die Anbauer mehr Erdbeeren ernten, und die Erntekosten sind aufgrund verbesserter Arbeitsbedingungen geringer.

Erntemengen und Preise der letzten Jahre

Grundsätzlich haben die Preise für Erdbeeren in den letzten Jahren eher angezogen. Unter anderem liegt das Schumacher zufolge am 2015 eingeführten Mindestlohn, der über die Jahre gestiegen ist. Das führt auch dazu, das viele Betriebe geschlossen und aufgegeben haben. Letztes Jahr gab es noch rund 1.700 Betriebe in Deutschland, das sind 7,5 Prozent weniger als 2023 beziehungsweise gut 24 Prozent weniger als 2015, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 100.000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Letztes Jahr waren es etwa 120.000, dieses Jahr könnten es einer Schätzung von Schumacher zufolge 130.000 Tonnen werden.

Mit Informationen von Jan Plate, ARD-Finanzredaktion