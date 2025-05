Zugauslastung Deutsche Bahn plant neue Rabattaktionen Stand: 28.05.2025 09:38 Uhr

Die Deutsche Bahn wird Rabattaktionen starten, um die Zugauslastung zu verbessern. Außerdem macht der Konzern einen Rückzieher bei den Stornierungsbedingungen für Flexpreise.

Um die Auslastung in den ICE- und IC-Zügen im Fernverkehr zu erhöhen, plant die Deutsche Bahn (DB) neue Rabattaktionen. Die Auslastung habe in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei rund 44 Prozent gelegen, teilte der Konzern mit. Das sei zwar etwas besser als im Vorjahreszeitraum, vom selbst gesteckten Jahresziel einer 50-prozentigen Auslastung ist die Bahn damit aber weit entfernt.

Insbesondere im April habe die Nachfrage geschwächelt. Besonders viele Baustellen hätten zu deutlich längeren Fahrzeiten geführt, sagte die Fernverkehrs-Vertriebsvorständin Stefanie Berk. Viele potenzielle Fahrgäste suchten sich Alternativen.

Rabatte sollen es richten

Als einen weiteren Grund für die niedrige Auslastung hat das Management längere Züge identifiziert, die auf vielbefahrenen Strecken inzwischen zum Einsatz kämen. Ferner sei die Auslastung in den ersten Monaten eines Jahres in der Reisebranche ohnehin niedriger, betonte Berk. Dennoch will die Bahn insbesondere über die anstehenden Feiertage deutlich mehr Reisende gewinnen.

Das bundeseigene Unternehmen lockt deshalb mit neuen Rabatten für verschiedene Fahrgastgruppen. Die Bahn möchte jüngere und ältere Fahrgäste, Geschäftsreisende oder Normalfahrer ansprechen: Ab 15. Juni gibt es für Flexpreisfahrkarten einen Rabatt, wenn diese mehr als 28 Tage vor Abfahrt gekauft werden. Kundinnen und Kunden sollen so 20 Prozent im Vergleich zu einer Buchung am Tag der Abfahrt sparen.

Mitnahmemöglichkeit bei der Bahncard

Fahrscheine für kurze Strecken mit einer Distanz von um die 100 Kilometer soll es ab Mitte Juni bereits ab 6,99 Euro geben. Mit einer Bahncard sinkt der Preis auf 5,24 Euro für Kurztrips, wie die DB mitteilte. Außerdem gibt es im Fernverkehr weitere Rabatte und Angebote für junge Reisende unter 27 Jahren, Seniorinnen und Senioren und Pendlerinnen und Pendler.

Besitzerinnen und Besitzer einer Bahncard 50 können zudem bis 30. September einen Mitreisenden für die gleichen Konditionen mitnehmen. Beide Reisende erhalten dann 50 Prozent Rabatt auf alle Flexpreise und 25 Prozent auf Sparpreise. Von Frankfurt am Main nach München lassen sich laut Bahn so rund 120 Euro sparen.

Flexpreis: Rückkehr zu alten Stornierungsbedingungen

Auch bei den Stornierungsbedingungen wird es Veränderungen geben: Die DB hat angekündigt, ihre Ende 2024 geänderten Stornierungsbedingungen für Flexpreistickets wieder rückgängig zu machen. Die Stornierung soll ab 15. Juni wieder bis einen Tag vor dem ersten Geltungstag kostenfrei sein, teilte die Bahn heute mit. Zwischenzeitlich war die Rückgabe nur bis acht Tage vor Fahrtantritt ohne eine Gebühr möglich.

Die Stornobedingungen würden auf vielfachen Kundenwunsch wieder dauerhaft zurückgedreht. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 war für die Rückgabe eines Flexpreistickets nach dem achten Tag vor Reiseantritt eine Gebühr von zehn Euro fällig geworden. Kritik daran hatte es etwa vom Fahrgastverband Pro Bahn gegeben.