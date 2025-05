Kleingeld USA wollen Produktion von Ein-Cent-Münzen einstellen Stand: 23.05.2025 14:02 Uhr

Die USA stellen nach mehr als 230 Jahren die Produktion der Ein-Cent-Münze ein. Unternehmen sollen künftig Preise auf die nächstgrößere Münze, also fünf Cent, auf- oder abrunden.

In den Vereinigten Staaten wird die Produktion der Ein-Cent-Münze, auch Penny genannt, eingestellt. Man soll in den USA weiterhin mit dem Ein-Cent-Stück bezahlen können, es kommen aber ab Anfang nächsten Jahres keine neuen Münzen als Bargeld mehr in den Umlauf, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf das Finanzministerium und Münzproduzenten berichten.

Die letzte Penny-Produktion sei bestellt worden, hieß es. Die Abschaffung der kleinsten US-Münze aus Zink und Kupfer wird insbesondere mit den Kosten der Herstellung begründet. Diese sind in den vergangenen zehn Jahren von 1,3 Cent pro Münze auf 3,69 Cent gestiegen. Die Abschaffung soll Schätzungen zufolge jährlich 56 Millionen Dollar sparen.

Trump gegen Lincoln

Präsident Donald Trump hatte Finanzminister Scott Bessent im Februar angewiesen, die Produktion der Münze zu beenden. Bei Bargeldgeschäften soll in Zukunft der Betrag auf den nächsten Fünf-Cent-Wert ab- oder aufgerundet werden. Die entsprechende Münze wird in den USA als Nickel bezeichnet.

Dem US-Finanzministerium zufolge sind derzeit rund 114 Milliarden Pennies im Umlauf. Die Münze wurde zuerst 1793 von der US-Regierung herausgegeben, seit 1909 ist darauf Präsident Abraham Lincoln zu sehen.

Kleingeld-Diskussion in Deutschland und Europa

Auch in Deutschland wird seit vielen Jahren über das Kleingeld in der Geldbörse diskutiert, etwa, ob man auf Ein- und Zwei-Cent-Münzen verzichten und stattdessen runden könnte. Das schlägt das von der Bundesbank initiierte Nationale Bargeldforum vor, in dem der Einzelhandel, Bankenverbände, Geldtransporteure und Verbraucherschützer vertreten sind. Auch hier wird auf Herstellungskosten verwiesen, die den Geldwert der Münzen überschreiten.

Einige Euroländer versuchen bereits, ohne die kleinsten Cent-Münzen auszukommen. In Finnland zum Beispiel werden Barzahlungen per Gesetz auf den nächstgelegenen Fünf-Cent-Betrag gerundet. Ähnliche Regelungen gibt es in den Niederlanden, der Slowakei, Irland, Italien, Belgien und Estland. Gänzlich abgeschafft sind die kleinen Münzen in diesen Ländern aber nicht. Dies könnte nur auf europäischer Ebene beschlossen werden.