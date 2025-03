Brettspiel feiert Jubiläum 30 Jahre Siedeln auf Catan Stand: 23.03.2025 08:29 Uhr

Die Siedler von Catan ist das vielleicht erfolgreichste Brettspiel aus Deutschland und hat eine ganz eigene Spielform begründet. Zum Jubiläum wird das Spiel neu aufgelegt. Was sagen Brettspiel-Fans zu der neuen Version?

Von Paul Jens, SWR

"Hat jemand Schafe für mich? Ich mache einen guten Deal und biete dafür Lehm!" Panno wedelt mit zwei verdeckten Karten in seiner Hand und schaut herausfordernd in die Gesichter der anderen drei Spieler. Vor ihm zieht sich eine lange rote Straße über die Brettspielwelt. Die längste Handelsstraße im Spiel hat er schon. Bekommt er noch Schafe, könnte er die Runde gewonnen haben. Die anderen drei müssen genau abwägen, ob sie den Handel eingehen wollen.

Es ist Freitagabend im Jugendhaus Mitte in Stuttgart. Einmal die Woche trifft sich der Spieleclub Ali-Baba hier zum Spielen. Jede Woche stimmen sie neu ab, was auf den Tisch kommt. Immer wieder ist auch die Siedler von Catan dabei. "Catan ist ein ganz toller Starter für den Abend. Es hat zwar ein bisschen Komplexität, hat aber nicht so ein Frustelement. Niemand scheidet früh aus und auch am Ende des Spiels kann sich das Ergebnis plötzlich nochmal komplett ändern", erzählt Mitspieler Panno tagesschau.de.

Mehr als 45 Millionen verkaufte Exemplare

Die Siedler von Catan - offiziell heißt es inzwischen nur noch Catan - ist wahrscheinlich das erfolgreichste Brettspiel aus Deutschland. Mehr als 45 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft, aktuell boomt das Spiel vor allem in den USA.

Als das Gesellschaftsspiel vor 30 Jahren in Deutschland auf den Markt kam, setzte es Maßstäbe. "Damals gab es noch gar nicht so viele Brettspiele. Und mit den vielen Farben und den Holzfiguren ist es sofort rausgestochen", sagt Kristina, die an diesem Freitag mitsiedelt. "Außerdem hatte es eine ganz neue Spielmechanik."

Eigene Spielekategorie begründet

Die Siedler von Catan begründete damals eine eigene Spielekategorie, die "German-style board games". Im Gegensatz zu anderen internationalen erfolgreichen Spielen wie etwa Risiko geht es bei Catan nicht darum, das Spiel des anderen zu zerstören. Stattdessen muss man miteinander handeln und sich gut mit seinen Mitspielern stellen. "Natürlich kann man mit dem Räuber auch bei Catan seine Gegner ärgern, aber man ruiniert nicht den kompletten Aufbau des anderen. Eigentlich baut man gemeinsam eine Welt auf", sagt Panno.

Ein weiterer Grund für den Erfolg von Catan ist der Glücksfaktor, denn die Würfel bestimmen, wann welche Ressourcen ausgegeben werden. Das erschwert es kompetitiven Spielern, ist aber für einen Familienabend genau richtig. "Man kann es auch gut mit Kindern spielen, weil niemand einfach davonziehen kann", erklärt Panno. "Auch Kinder können mit etwas Glück Spiele gewinnen und bleiben daher auch gerne noch für eine zweite Runde dabei."

Neuauflage zum runden Geburtstag

Am Catan-Tisch sind heute im Jugendhaus keine Kinder dabei. Die spielen nebenan lieber ein Kartenspiel. Sie tauchen erst auf, als die neue Version von Catan auf den Tisch kommt. Das Spiel des Jahres 1995 feiert diesen März sein 30-jähriges Bestehen und wurde vom Kosmos-Verlag neu aufgelegt. Die Stuttgarter Spielegruppe darf es vorab schon mal anschauen. Gleich zu Beginn ist die Enttäuschung allerdings groß.

"Keine Holzfiguren", meint Kristina enttäuscht und stöbert durch die Spielebox. In der ersten Ausgabe des Spiels von vor 30 Jahren seien die Städte, Siedlungen und Brücken noch aus Holz gewesen. "Das hat sich einfach wertiger angefühlt." Wie in der vergangenen Version schon sind diese Elemente nun aus Plastik. Gespannt blättert die Spielerunde durch die Anleitung, sucht nach Neuerungen in der Spielmechanik. Doch auf den ersten Blick scheint dabei alles gleich geblieben zu sein.

Die Siedler von Catan gibt es zum 30. Geburtstag in einer Neuauflage.

Die Wüste wandert an den Rand

Was neu ist, ist das Design der Spielfläche und auch die Plastikfiguren wurden überarbeitet und sind jetzt detaillierter. Außerdem soll der Einstieg für Anfänger und Kinder leichter werden, in dem die Wüste - ein Spielfeld ohne Ressourcen-Ertrag - an den Rand der Karte wandert. Und somit das Spiel weniger blockieren kann und mehr Möglichkeiten für gute Siedlungen eröffnet.

"Wer die alte Version schon hat, muss bei der neuen nicht unbedingt zugreifen", meint Panno. "Aber schick sieht es schon aus." Er hat die Siedler-Runde am Freitagabend dann doch noch verloren, obwohl er zwischenzeitlich ganz vorne lag. "Siedler eben", sagt er und zuckt mit den Schultern.