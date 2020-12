Nach einem BGH-Urteil hoffen viele Privatversicherte auf Rückerstattungen. Verbraucherschützer warnen aber vor dubiosen Firmen und Anwaltskanzleien, die ihre "Hilfe anbieten".

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Die teils drastischen Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherer sind für viele Versicherte ein Dauerärgernis. Regelmäßig sehen sich die 8,7 Millionen Kunden der Privaten Krankenversicherungen (PKV) mit Erhöhungen konfrontiert, die in Einzelfällen über 100 Euro pro Monat betragen können. Einige setzen sich dann juristisch zur Wehr.

Am Mittwoch hat der Bundesgerichtshof (BHG) Beitragserhöhungen der Axa Krankenversicherung für teilweise unwirksam erklärt (Az.: IV ZR 294/19 und IV ZR 314/19). Bei unzureichender Begründung einer Beitragserhöhung haben Privatversicherte prinzipiell Anspruch auf Rückzahlungen, entschieden die BGH-Juristen.

Der Berliner Klägeranwalt Knut Pilz spricht von einem Grundsatzurteil und erwartet demnächst weitere Klagen, mit denen Privatversicherte Prämien zurückfordern werden.

Stärkerer Anstieg künftiger Beiträge?

Dagegen sieht der Bund der Versicherten (BdV) das Urteil deutlich skeptischer, da die Karlsruher Juristen die Beitragsanpassung als solche nicht in Frage gestellt hätten. Zwar könnten Versicherte die Erhöhungsbeträge zunächst zurückfordern, wenn die Gründe für die Erhöhung unvollständig mitgeteilt wurden.

Im Gegenzug würden dann aber die zukünftigen Beiträge besonders stark steigen. "Für die meisten Versicherten läuft es bestenfalls auf ein Nullsummenspiel heraus", kommentiert Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des BdV, in einer Mitteilung.

Eine Einschätzung, die Michael Wortberg, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz, nicht teilt. "Dazu wird es ganz sicher nicht kommen", so Wortberg gegenüber tagesschau.de. "Da gibt es feste Verfahren, an die sich die Versicherungen halten müssen."

Obskure Firmen schalten sich ein

Michael Wortberg von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät zur Vorsicht.

Wortberg warnt allerdings vor vermeintlichen "Helfern", vor obskuren Firmen und Anwaltskanzleien, die nun im Internet auftauchen oder Verbraucher sogar direkt telefonisch kontaktieren und damit werben könnten, hohe Rückzahlungen zu erstreiten. "Da wäre ich extrem misstrauisch." Solche Angebote solle man stets kritisch überprüfen.

Der Versicherungsexperte gibt im Gespräch mit tagesschau.de ein eingängiges Beispiel: "Niemand kauft sich einen Fernseher, weil Media-Markt anruft und sagt: 'Sie brauchen jetzt einen neuen Fernseher!' Das Gleiche sollte auch bei Versicherungen gelten."

Beitragserhöhung "auf einen Schlag"

Doch wieso steigen eigentlich die PKV-Beiträge oft so drastisch? Immer wenn die Kosten im Gesundheitssystem deutlich anziehen - Branchenkenner sprechen hier auch von einer "medizinischen Inflation" - und dabei einen bestimmten Schwellenwert übersteigen, steigen auch die Beiträge der PKV.

Dabei würden die gestiegenen Kosten des medizinischen Fortschritts den Versicherten quasi "nachträglich 'auf einen Schlag' in Rechnung gestellt", heißt es auf der Homepage des PKV-Verbands.

Versicherer in der Zinsfalle?

Die PKV-Beiträge steigen aber auch bei Änderungen des Rechnungszinses. Dabei handelt es sich um eine recht abstrakte Größe, der Grundgedanke dahinter ist aber simpel. So legen private Krankenversicherungen einen großen Teil der Beitragseinnahmen der Versicherten am Kapitalmarkt an. Die Rendite, die sie damit erwirtschaften, wird als Rechnungszins bezeichnet. Jahrzehntelang lag der Rechnungszins bei 3,5 Prozent.

Die anhaltende Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank stellt aber auch die PKV vor Herausforderungen, fallen dadurch doch die Erträge bei neuen festverzinslichen Geldanlagen deutlich geringer aus. In der Folge wurde der Rechnungszins bei sämtlichen PKV-Unternehmen abgesenkt, weitere Reduzierungen drohen.

Der Rechnungszins als unbekannte Größe

Sinkt aber der Rechnungszins, erhöhen sich unmittelbar die Beiträge. Der BdV sieht in Änderungen des Rechnungszinses sogar den Haupttreiber der Beitragssteigerung.

Die privaten Krankenversicherer dürfen jedoch laut BdV auch nach dem gestrigen BGH-Urteil Änderungen des Rechnungszinses verschweigen. Beitragserhöhungen bleiben damit auch künftig - ganz legal - für viele Privatversicherte eine "Black Box".