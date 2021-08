Bahnstreik Unverständnis und Kritik an der GDL

Es sind harte zwei harte Tage für Bahnkunden: Denn der Streik der Lokführer sorgt dafür, dass viele Züge nicht fahren. "Völlig überzogen" findet die Bahn den Arbeitskampf. GDL-Chef Weselsky verteidigt sich gegen die Kritik.

Der Streik der Lokführer sorgt weiter für massive Probleme bei der Bahn. Im Fernverkehr wurden drei Viertel der Fahrten gestrichen, auch im Regionalverkehr und bei der S-Bahn müssen Fahrgäste erhebliche Einschränkungen hinnehmen.

Für die Bahn ist der Streik "völlig überzogen und völlig unangemessen", wie Unternehmenssprecher Achim Stauß bei tagesschau24 sagte. Dennoch tue die Bahn alles, was möglich sei. Er forderte die GDL auf, Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu nehmen. In Richtung der Lokführergewerkschaft GDL sagte Stauß: "Wir müssen weiter verhandeln." Man sei nicht weit voneinander entfernt.

In dem durch die aktuellen Streiks eskalierten Tarifstreit warf Stauß der GDL vor, Eigeninteressen gegenüber anderen Bahngewerkschaften zu verfolgen. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will die GDL in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. So will der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky offenbar auch bei den Mitarbeitern im Machtkampf mit der EVG punkten.

Streit um Laufzeit

Die GDL fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr. "Wir erwarten Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit", sagte Weselsky. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 28 Monate betragen. Auch um Betriebsrenten wird gerungen.

Wegen Milliardenverlusten in der Pandemie will die Bahn die Erhöhung auf spätere Stufenzeitpunkte verteilen, bei einer Vertragslaufzeit von 40 Monaten. Hinzu kämen Leistungen zur Altersvorsorge und der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.

Neues Angebot gefordert

Weselsky fordert ein neues Angebot von der Bahn. Die Offerte mit einer Laufzeit von 40 Monaten bedeute eine Entwertung des Tarifs über die Länge der Laufzeit von unter einem Prozent im Jahr. "Das ist für uns nicht verhandelbar", sagte Weselsky. Ob es zu weiteren Streiks kommen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. "Das entscheidet das Bahnmanagement", sagte Weselsky. Wenn das Angebot der Bahn sich verbessern sollte, würde die GDL an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Gegen Kritik des Fahrgastverbands Pro Bahn, die Streiks seien zu kurzfristig angekündigt worden, wehrte sich Weselsky. "Es gibt keinen Zeitpunkt, wo ein Streik gut ist für die Kunden." Die GDL habe das Wochenende im Blick gehabt und sich deswegen für einen Streik unter der Woche entschieden. Zudem habe die GDL bewusst auf Streiks im Winter und Frühling verzichtet aufgrund der Corona-Situation.

EVG: Viel Unverständnis für den Streik

Kritik an der GDL gibt es auch von der EVG. "Für den Streik haben nach unseren Berechnungen so um die 5000 Bahnbeschäftigte gestimmt", erklärte der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus Hommel. Ihm sei aus dem Unternehmen sehr viel Unverständnis für den Streik der Lokführer vermittelt worden, sagte er. In dem Arbeitskampf gehe es nicht um eine normale Tarifrunde, sondern um den Existenzkampf der GDL. Deren Chef Weselsky habe das Ziel ausgegeben, die EVG aus dem Unternehmen zu drängen, meinte Hommel.